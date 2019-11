Šláger Ligy majstrov sa hrá na Old Trafforde, trio Slovákov sa predstaví na pôde Realu Madrid

BRATISLAVA 22. októbra (WebNoviny.sk) - Utorňajší program futbalovej Ligy majstrov (LM) 2018/2019 ponúkne osem zápasov. V akcii bude aj obhajca trofeje a najúspešnejší klub v dejinách kontinentálneho pohára číslo jeden - Real Madrid.

"Biely balet" sa v G-skupine predstaví doma proti Viktorii Plzeň, za ktorú na Štadióne Santiaga Bernabéua budú môcť nastúpiť aj traja Slováci - Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský a Roman Procházka.

"Musím prezradiť, že pred žrebom skupinovej fázy som si prial práve Real. Bude to vrchol mojej klubovej kariéry. A že tam už nie je Cristiano Ronaldo? Nevadí, madridský klub je stále veľká značka," povedal defenzívny stredopoliar Hrošovský zástupcom médií na nedávnom reprezentačnom zraze.

Real musí nutne zvíťaziť

Real v sobotňajšom dueli 9. kola španielskej La Ligy nestačil na UD Levante (1:2) a z posledných štyroch ligových vystúpení získal jediný bod za remízu v madridskom derby s Atléticom. Aby toho nebolo málo, do tejto negatívnej série sa zamiešala aj prehra v Lige majstrov na ihrisku CSKA Moskva (0:1).

"Los Blancos" tak proti Plznu musia nutne zvíťaziť. "Musíme v sebe znova nájsť hernú pohodu. Po nezaslúženej domácej prehre chceme v najbližšom zápase vyhrať. Sme si istí, že toto negatívne obdobie prekonáme," povedal tréner Realu Julen Lopetegui.

Bayern sa predstaví v Aténach

Semifinalista uplynulej sezóny LM Bayern Mníchov zažil v uplynulých týždňoch podobnú výsledkovú krízu ako Real Madrid, keď nezvíťazil v štyroch súťažných stretnutiach vrátane domáceho duelu LM s Ajaxom Amsterdam (1:1).

"Die Roten" však v sobotu zvládli bundesligový zápas vo Wolfsburgu (3:1) a na tento triumf budú chcieť nadviazať aj v LM na ihrisku gréckeho AEK Atény v zápase E-skupiny.

"Očakávam horkokrvné publikum aj veľké nasadenie domácich. Nesmieme prehrať. Víťazstvo by nás trošku vzpružilo, preto chceme v Aténach vyhrať," povedal pre Bild stopér Bavorov Mats Hummels.

Návrat Ronalda na Old Trafford

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo sa po odpykaní jednozápasového dištancu za vylúčenie vo Valencii môže vrátiť do zostavy Juventusu Turín.

Pre 33-ročného rodáka z Madeiry bude zápas "háčka" na pôde Manchestru United špecifický, veď práve v drese tímu z Old Traffordu vyhral v roku 2008 prvú z doterajších piatich trofejí pre víťaza LM (ďalšie štyri získal s Realom Madrid, pozn.).

Päťnásobný najlepší svetový futbalista strávil v Manchestri United šesť sezón (2003-2009). Pod vedením legendárneho Sira Alexa Fergusona získal dovedna deväť trofejí vrátane troch titulov v anglickej Premier League a spomenutého prvenstva v LM v ročníku 2007/2008.

Za "červených diablov" strelil 118 gólov. Jeho niekdajší juhoafrický spoluhráč Quinton Fortune si dodnes spomína na moment, keď Cristiano Ronaldo prvýkrát ako 18-mladík vkročil do šatne manchesterského mužstva.

"Ronaldo prišiel s takou sebadôverou, že to bolo priam neuveriteľné. Vošiel do kabíny a v podstate všetkým naznačil, že je najlepší. Bol iný ako ostatní mladí hráči, najmä vďaka pracovnej etike a schopnostiam. Už v tomto veku chcel byť vo všetkom najlepší. Ak sme na tréningu precvičovali nejakú činnosť, vždy sa vrátil a zopakoval to ešte niekoľkokrát," povedal pre Sunday Express dnes 41-ročný rodák z Kapského Mesta.

Zaujímavý duel sa hrá aj v Donecku

Ani jedno z mužstiev sa cez víkend nenaladilo na európsky pohár číslo jeden víťazstvom. Manchester United remizoval v Premier League na ihrisku FC Chelsea (2:2), keď druhý gól inkasoval až v 96. min. Juventus v tejto sezóne prvýkrát nezvíťazil, v dueli Serie A doma iba remizoval s FC Janov (1:1).

"V druhom polčase sme už boli mysľou v zápase Ligy majstrov s Manchestrom United a trochu sme zaspali. Proti ManUtd to bude iné, pretože tak ako naše mužstvo, aj súper bude hrať na víťazstvo," povedal pre Sky Sport Italia kouč Turínčanov Massimiliano Allegri.

Zaujímavý duel sa uskutoční aj v F-skupine. Ukrajinský Šachtar Doneck privíta v prechodnom domove v Charkove anglického šampióna Manchester City. Mužstvá sa stretli aj v skupinovej časti minulosezónnej edície - Anglicku triumfovali "Citizens" (2:0), na Ukrajine pre zmenu "baníci" z Donecka (2:1).

