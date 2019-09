Šláger Ligy majstrov bude na Anfielde, Hamšík hrá na „Marakane“ a Škriniarov Inter hostí „kohútov“

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) - Ôsmimi zápasmi sa v utorok začne hlavná časť futbalovej Ligy majstrov 2018/2019. Aj tentoraz je v pozícii obhajcu "ušatej trofeje" španielsky klub Real Madrid, ktorý v minulej sezóne triumfoval tretíkrát po sebe a celkovo ovládol európsky pohár číslo jeden už rekordný trinástykrát.

Novinkou skupinovej fázy sú od tohto ročníka časy výkopov jednotlivých stretnutí. Tie sa budú odteraz začínať od 18.55 h alebo 21.00 h.



Z utorňajšej ponuky sa ako najlákavejšia javí konfrontácia v C-skupine medzi FC Liverpool a Parížom St. Germain. Bude to súboj dvoch nemeckých trénerov - domáceho Jürgena Kloppa a Thomasa Tuchela z lavičky PSG. Obidvoch spája minulosť v Borussii Dortmund, kde Kloppa po sedemročnom pôsobení v roku 2015 nahradil práve Tuchel.

"LFC" možno považovať za mierneho favorita. Na kontinentálnej pohárovej scéne v domácom prostredí neprehral ostatných 16 zápasov, zaznamenal v nich 11 výhier a 5 remíz. V uplynulej sezóne to navyše dotiahol až do kyjevského finále LM, v ktorom

Zobraziť fotogalériu k článku:





Mbappé uznáva silu FC Liverpool

Liverpool vstúpil do nového ročníka anglickej Premier League vo veľkom štýle. Zvíťazil vo všetkých piatich zápasoch so skóre 11:2. "The Reds" sa na LM naladili sobotňajšou výhrou vo Wembley nad Tottenhamom Hotspur (2:1).



"Bolo to z našej strany veľmi dobré. Hralo sa vo vysokom nasadení a moji chlapci to zvládli. Vyhrať na ihrisku Tottenhamu je veľká vec. Bol to náš najlepší zápas v sezóne. Výkon tímu bol omnoho lepší ako výsledok, ktorý sme dosiahli," poznamenal pre Sky Sports liverpoolský kouč Jürgen Klopp.

Rovnako úspešný začiatok sezóny vo francúzskej Ligue 1 má za sebou aj Paríž St. Germain. Mužstvo z Parku princov nestratilo v úvodných piatich kolách ani bod (skóre 17:4, pozn.) a usadilo sa na líderskej pozícii. Útočník Kylian Mbappé uznáva silu Liverpoolu a zároveň dúfa, že Parížania na Anfielde dosiahnu priaznivý výsledok.

"Máme ťažkú skupinu, ale taká je LM. Veľké európske tímy vždy najviac dychtia práve po trofeji z tejto súťaže. Samozrejme, Liverpool je jeden z našich najväčších súperov, ale mám z tohto zápasu dobrý pocit a myslím si, že sme pripravení v Liverpoole spraviť niečo pozitívne," povedal 19-ročný majster sveta z "mundialu" v Rusku 2018 pre web denníka Gazzetta dello Sport.

SSC Neapol sa predstaví v Belehrade

V druhom stretnutí "céčka" nastúpi taliansky vicešampión SSC Neapol aj slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom na ihrisku srbského tímu Crvena zvezda Belehrad. "Partenopei" si v sobotu v Serie A poradili doma s Fiorentinou (1:0).



"Súper mal dobre organizovanú hru. V prvom polčase sme sa ťažšie presadzovali. Po zmene strán sme pokračovali v našom úsilí, boli sme trpezliví a dočkali sme sa aj gólu. Naše víťazstvo bolo zaslúžené. Tešíme sa na utorok, na úvodný duel LM," skonštatoval Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky.

Crvena zvezda, premožiteľ slovenského šampióna FC Spartak Trnava v 3. predkole, zažije debut v skupinovej časti novodobej LM. Klub z belehradskej "Marakany" má však na konte celkový triumf v Európskom pohári majstrov (predchodca LM, pozn.) zo sezóny 1990/1991. V tom čase zaň hrávali futbalisti ako Siniša Mihajlovič, Miodrag Belodedici, Vladimir Jugovič, Robert Prosinečki, Darko Pančev či Dejan Savičevič.

"Neapol je mužstvo, ktoré chce hrať futbal. My však nie sme len futbalisti, ale aj gladiátori. Som presvedčený, že pre protivníka nebude ľahké hrať v atmosfére, ktorú na Marakane utvoria naši fanúšikovia," myslí si ghanský zakončovateľ "červeno-bielych" Richmond Boakye.

Inter Miláno hostí Tottenham

V utorok bude v akcii aj ďalší slovenský reprezentant - stopér Milan Škriniar. Jeho taliansky zamestnávateľ Inter Miláno sa v B-skupine predstaví doma na San Sire proti anglickému Tottenhamu Hotspur.

"Nerazzurri" sú v skupinovej fáze LM premiérovo od sezóny 2011/2012, dva roky predtým triumfovali v tejto súťaži pod vedením portugalského trénera Josého Mourinha. "V najbližších týždňoch nás čaká veľa ťažkých zápasov, sme však na to pripravení. Neviem sa dočkať chvíle, keď v pohárovej Európe konečne nastúpim v drese nášho klubu," vyhlásil Škriniar podľa oficiálnej stránky Interu.

"V Miláne je vždy ťažké hrať, ale máme skvelé mužstvo a sme schopní tam zvíťaziť. Musíme byť dobrí nielen v ofenzíve, ale aj v defenzíve, pretože Inter má kvalitných hráčov. Niekedy sa nám pritrafí horší deň ako v sobotu proti Liverpoolu, ale dúfam, že to bol jediný takýto prípad a v utorok odohráme úžasné stretnutie," zaželal si na oficiálnom webe Londýnčanov argentínsky stredopoliar "Spurs" Érik Lamela.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !