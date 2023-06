Slafkovský získal cenu pre najužitočnejšieho hráča, s Rybárom sú aj v All-Star tíme olympijského turnaja

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bronzový úspech slovenských hokejistov na zimnej olympiáde v Pekingu sa odrazil aj vo výpočte individuálnych ocenení. Najlepší strelec turnaja Juraj Slafkovský sa stal najužitočnejším hráčom pekinského turnaja, vyslúžil si teda ocenenie MVP.

"Sedemgólový slovenský zázrak Juraj Slafkovský je právom najlepším hráčom ZOH 2022. Sedemnásťročný mladík pridal k bronzovej medaile aj titul pre najlepšieho strelca a v hlasovaní akreditovaných médií sa mu ušiel aj individuálny honor ako MVP turnaja," napísal oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

"Okrem Slafkovského sa do All-Star tímu dostal aj brankár Patrik Rybár, ktorý spočiatku ani nebol brankárskou jednotkou Slovákov. V šiestich zápasoch však dosiahol priemery 0,86 inkasovaného gólu a úspešnosť zásahov 96,6 percenta. To najlepšie si nechal na koniec, keď v súboji o bronz vychytal všetkých Švédov," doplnil rovnaký zdroj.

Slafkovský nemal ani jednu gólovú asistenciu, ale sedem gólov mu stačilo aj na prvé miesto v kanadskom bodovaní na olympijskom turnaji. Rovnako sedem bodov nazbierali aj Kanaďan Adam Tambellini (3+4) a Fíni Sakari Manninen (4+3) a Teemu Hartikainen (2+5). Druhým najlepším strelcom a stal Švéd Lucas Wallmark s piatimi gólmi.

"O Slafkovskom sme tušili, že keď raz skóruje, pridá aj ďalšie góly. Pred mnohými rokmi som bol v jeho topánkach ako najmladší člen tímu na zimných olympijských hrách a viem sa vžiť do toho, čo prežíva. Verím, že ho čaká sľubná kariéra v NHL," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan na adresu Slafkovského pre RTVS.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz