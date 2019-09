Slafkovský má šancu na celkový triumf, ako jediný zo Slovákov si vybojoval účasť vo finále C1

SEU DURGELL 8. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský si vybojoval účasť vo finále disciplíny C1 na záverečných 5. pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v španielskom Seu dUrgell.

Slafkovský pôvodne figuroval vo výsledkoch až na 17. mieste, ale po úspešnom proteste slovenskej výpravy mu odpočítali pôvodne zarátané dve trestné sekundy za protiprúdnu bránku číslo 19 a posunul sa na postupovú 7. priečku s odstupom 2,39 s na víťaza semifinále Slovinca Luku Božiča.



Ďalší traja Slováci sa vo finálovej desiatke nepredstavia. Matej Beňuš a Michal Martikán v navlas rovnakom čase skončili na dvanástom mieste, Marko Mirgorodský bol hneď za nimi štrnásty. Beňuša a Mirgorodského stáli 2 trestné sekundy finálovú účasť.

"Bolo to tesné, škoda. Urobil som pár chýb a chýbali mi desatinky na postup," skonštatoval najskúsenejší zo štvorice Slovákov Michal Martikán.

Úradujúci vicemajster sveta Slafkovský bol pred finálovými pretekmi v katalánskych Pyrenejach lídrom priebežného celkového poradia. Svetový pohár vyhral predtým v sezónach 2012 a 2016. Finále C1M v sobotu príde na rad o 12.03 h.



"Po dojazde do cieľa Slafkovskému naskočila dvojsekundová penalizácia za 19. bránku, ale v spomalenom zábere sme videli, že to bol dotyk vodou. Pripomienkovali sme to hlavnému rozhodcovi v stanovenom čase a ukázalo sa, že to bol naozaj ´ťuk´ vodou. Dvojsekundovú penalizáciu Sašovi odrátali a on sa posunul do finále. Prebehlo to hladko, keďže to bolo jasne vidieť z televízneho záberu," informoval vedúci slovenskej výpravy v Seu d´Urgell Lukáš Giertl.

Semifinále K1 ženy ovládla Britka Mallory Franklinová, Slovensko nemalo zastúpenie. Finále sa začne o 12.40 h.

