Slafkovský a Nemec mieria na NHL Combine, možno pôjdu aj ďalší Slováci

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Po dvojročnej odmlke pre pandémiu koronavírusu sa v americkom Buffale opäť uskutoční preddraftové testovanie hráčov známe pod názvom NHL Combine, na ktorom by sa mali predstaviť aj mladí slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský so Šimonom Nemcom.

Testovanie najväčších talentov

Slafkovský viedol konečný preddraftový rebríček skautov zámorskej NHL medzi hráčmi pôsobiacimi v Európe, Nemec v ňom skončil tretí.

Testovanie najväčších nádejí pred tohtoročným draftom nováčikov sa bude konať v dňoch 30. mája až 4. júna. Samotný vstupný draft NHL 2022 sa uskutoční 7. a 8. júla v kanadskom Montreale.

"NHL Combine je pre hráčov obrad prechodu na ceste do NHL. Je to udalosť, na ktorú sa kluby profiligy aj talentovaní mladíci tešia. Celý hokejový svet uvítal návrat plných ligových sezón aj s play-off a už sa nemôže dočkať tejto udalosti. Bude to záverečné predstavenie hráčov pred draftom, ktoré pozostáva z rozhovorov, lekárskych a kondičných testov. Hráči budú môcť byť prvýkrát v kontakte s NHL a kluby sa pokúsia zistiť čo najviac o budúcich hviezdach súťaže," vysvetlil riaditeľ Centrálneho skautingu NHL Dan Marr, citoval ho oficiálny web profiligy.





Európsky preddraftový rebríček

Od pondelka do piatka budúceho týždňa absolvujú kluby individuálne rozhovory s hráčmi, na stredu sú naplánované lekárske prehliadky a na sobotu kondičné testy, ktoré sa skladajú z 11 disciplín.





Na preddraftové testovanie pozvala NHL dokopy 96 hokejistov - 63 útočníkov, 30 obrancov a troch brankárov. Zatiaľ nezverejnila menný zoznam hráčov, ale mali by v ňom byť všetky najväčšie nádeje. Okrem Slafkovského a Nemca by sa mohli udalosti zúčastniť aj ďalší Slováci.





V európskom preddraftovom rebríčku skončil útočník Filip Mešár z HK Poprad na 20. pozícii, za ním boli Adam Sýkora (42. miesto), Alex Šotek (45.), Pavol Štetka (116.), Jakub Križan (127.), Sebastian Nahalka (128.), Luca Krakovský (132.) a Jakub Kopecký (135.). V severoamerickom rebríčku sú zo Slovákov Servác Petrovský (58. miesto), Marián Moško (89.) a Jozef Viliam Kmec (186.).





