Slabé čerpanie eurofondov je podľa Remišovej dôsledkom škandálov a neschopnosti vlády

Remišová len nedávno navrhovala novelu zákona o eurofondoch, ktorá riešila problémové oblasti, avšak poslanci vládnej koalície ju odmietli. "No teraz vidíme, že vládna koalícia nie je schopná načas a zmysluplne peniaze minúť a doplatia na to opäť občania. A to sa ani nerozprávame o tom, na čo tieto peniaze míňame," upozornila Remišová.