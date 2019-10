Skvelá Vlhová zdolala Shiffrinovú a vyhrala slalom Svetového pohára vo Flachau

FLACHAU 8. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala slalom v rakúskom Flachau a pripísala si na konto siedmy triumf v pretekoch Svetového pohára.

Vlhová bola po prvom kole tretia so stratou 31 stotín na líderku Mikaelu Shiffrinovú, ale v druhom zajazdila najrýchlejší čas a svoju najväčšiu rivalku zdolala.

„V prvom rade ani neviem, čo mám povedať. Konečne som previedla skvelé druhé kolo bez chyby. Keď som prešla cieľom a videla, že som prvá pred skvelými slovenskými fanúšikmi, bol to nádherný pocit.

Je to môj najkrajší deň. Pred druhým kolom som sa rozprávala s trénerom, ktorý mi povedal, aby som to pustila a zdolala Mikaelu. Dnešok je nádherný. Chcem sa poďakovať fanúšikov, svojmu trénerovi za skvelé prácu a aj svojmu tímu,“ povedala Petra Vlhová po siedmom kariérnom triumfe v SP.

Tretia skončila domáca Katharina Liensbergerová. V neoficiálnych výsledkoch na tretej priečke najprv figurovala Švédka Anna Swennová-Larssonová, ale analýza ukázala jej „špicar“ v druhom kole a napokon ju diskvalifikovali.



„To druhé kolo bolo zaujímavé. Livio hovoril, že je to zlé, ale Maťo Gemza hlásil dobré časy. V jednom momente takmer vypadla z trate. V cieli mala -1,17 s a potom sme len pozerali na seba všetci, čo to má znamenať…. Peťa vedela, kde boli rezervy v prvom kole. Vždy ju treba namonitovať a dodať jej adrenalín. Vravel som jej, nech ide naplno. V Záhrebe s Mikaelou prehrala, ale nebola stopercentne fit. To isté však platí aj pre dnešný slalom a nakoniec to vypálilo úžasne. A to napriek tomu, že má stále problém s kašľom. To sa nedá vyliečiť liekmi, treba na to zostať dva – tri dni doma. Všetci sme boli alebo sme chorí okrem trénera Magoniho, ale asi to tak malo byť,“ vravel v dobrej nálade stály člen tímu Boris Vlha.

Shiffrinovej séria sa skončila



Až vo Flachau sa tak zastavila neuveriteľná tohtosezónna séria víťazstiev Shiffrinovej v slalomoch Svetového pohára, ktorej zakaždým na druhom mieste sekundovala Vlhová. Američanka zvíťazila pred dvadsaťtriročnou Liptáčkou v Levi, Killingtone, Courcheveli, Semmeringu aj Záhrebe.



Keďže Američanka triumfovala aj v posledných slalomoch minulej sezóny v Ofterschwangu a Aare, ôsmym triumfom za sebou sa mohla vyrovnať Švajčiarke Vreni Schneiderovej (1989) a Chorvátke Janici Kosteličovej (2001), čo sa jej však nakoniec nepodarilo.



„Neverím, čo sa dnes stalo. Nechápem, nerozumiem. Exceletné a grandiózne. Aj kvôli tomu, že celý tím nie je zdravotne v poriadku. Peťa previedla veľmi dobrú jazdu. Mikaela je síce top, ale výpočty trénera Magoniho vyšli a je to skvelé. Teraz si musíme trochu oddýchnuť a dať sa zdravotne dokopy,“ povedal v cieli Igor Vlha, otec úspešnej slovenskej lyžiarky.



„Bol som trochu v strese, lebo v strede trate urobila Petra nejaké chyby. Vieme, že Mikaela je vždy perfektná. Takmer. Dnes sme videli, že to vždy neplatí. Začiatok mala pomalší, ako zvykne. A po prvej chybe, ktorú som videl z trate, som do vysielačky povedal: Zrejme to bude náš deň. Vyplnilo sa to,“ uviedol v prvej reakcii Livio Magoni, tréner Vlhovej.

Mimoriadne lukratívne preteky



Vo Flachau sa Shiffrinová v minulosti tešila z titulu s označením „Princezná snehového vesmíru“ trikrát. Dvadsaťtriročná rodáčka z Colorada celkovo nepridala do jagavej zbierky úspechov 53. triumf v bojoch o krištáľové glóbusy ani 38. slalomový.



Z historického hľadiska má na čele už stále náskok dvoch pretekov pred slalomovou kráľovnou nedávnej minulosti, Rakúšankou Marlies Schildovou. Shiffrinová zrejme bude môcť reálne pomýšľať aj na prekonanie absolútneho historického rekordéra Ingemara Stenmarka s 86 víťazstvami v pretekoch.



Prevahu Shiffrinovej a tak trochu aj Vlhovej nad ostatnými konkurentkami vyjadruje aj štatistika slalomových víťazstiev od začiatku sezóny 2017/2018.



Z pätnástich klasických slalomov za ostatných 14 mesiacov vyhrala Američanka 12 a Slovenka 3 (Levi 2017 a Lenzerheide 2018, Flachau 2019). Ďalšie pretekárky sa na najvyšší stupeň nedostali.



Preteky vo Flachau sú mimoriadne lukratívne aj z finančného hľadiska. Celkový objem financií určený na odmeny pre slalomárky je 192 864 CHF, víťazka si odniesla 78 432 CHF pred zdanením.

Vlhovej 21. pódiové umiestnenie



Shiffrinová má v hodnotení slalomu na svojom konte 760 bodov, druhá Vlhová ich nazbierala zatiaľ 680 bodov. Dvadsaťtriročná Liptáčka Petra Vlhová aktuálne načala tretiu desiatku pódiových umiestnení vo Svetovom pohári. Ich súčasná podoba je 7 víťazstiev – 10 druhých a 5 tretích miest.



„Je niečo neskutočné vyhrať tu vo Flachau pred toľkými skvelými fanúšikmi. Ani sa nedajú opísať emócie, ktoré som cítila po druhom kole, keď som čakala na Mikaelu. Videla som, že mám náskok viac ako jednu sekundu, tak som začala uvažovať, že dnes by to mohlo vyjsť. Nevedela som sa dočkať, kedy vyrazí na trať. Verila som si, že ju môžem zdolať. Keď som videla, že má červené čísla a ide pomalšie, tak to bolo neskutočné. Aj keď na poslednom medzičase strácala, vedela som, že spodnú časť má vždy rýchlo. Keď prišla do cieľa a videla, že je druhá, tak som začala plakať a užívala som si to. Počas jazdy som nemala ideálny pocit a myslela si, že budem mimo pódia. V cieli som zostala milo prekvapená. Aj môj tréner vravel, že idem zle, no náskok som stále zvyšovala. Spolu sme si poplakali. Ráno som na tom bola zle a aj sme uvažovali, či vôbec budem štartovať. Som hrdá sama na seba, že v takomto stave mi to vyšlo. Chorá som už od Osla. Je to neskutočné,“ povedal Vlhová pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Flachau (Rak.)

Slalom žien (1. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 56,14 s, 2. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,27 s, 3. Petra Vlhová (SR) +0,31, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,54, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,64, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,02

Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:52,85 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,15 s, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,17, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,65, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,91, 6. Christina Geigerová (Nem.) +2,68

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 18 z 38 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1294 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 848, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 564, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 418, 5. Michele Gissinová (Švaj.) 388, 6. Frida Hansdotterová (Švéd.) 381

Poradie SP v hodnotení slalomu (po 8 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 760 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 680, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 425, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 298, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 285, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) 256

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára bilancia 7 – 9 – 5 (celkovo 21)

1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom

1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom

1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom

1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom

1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom

1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom

1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom

2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom

2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom

2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom

2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom

2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom

2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom

2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom

3. miesto – Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom

3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom

3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom

3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom

3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia

