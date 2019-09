Skvelá Vlhová vyhrala obrovský slalom Európskeho pohára v Jasnej

JASNÁ 2. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová naplnila papierové prognózy a stala sa víťazkou obrovského slalomu v rámci Európskeho pohára žien v zjazdovom lyžovaní v Jasnej.

Na domácom snehu Vlhová dosiahla v súčte oboch kôl víťazný čas 1:46,36 min a o 19 stotín sekundy zdolala Nemku Marlene Schmotzovú. Na treťom mieste skončila Rakúšanka Eva-Maria Bremová s odstupom 33 stotín sekundy.

Vlhová súťažila v Jasnej iba niekoľko hodín po piatkovom večernom príchode z českého Špindlerovho Mlyna, kde si bola vyskúšať v tréningu súťažný kopec pred nadchádzajúcimi pretekmi Svetového pohára (8.- 9.3.).

Výkon bez chýb

Držiteľka medailového kompletu z nedávnych majstrovstiev sveta vo švédskom Aare sa predstavila fanúšikom v Jasnej súťažne po prvý raz od Svetového pohára, ktorý sa tam konal v roku 2016. V prvom kole jej výkon nebol bez chýb.

Po zaváhaní v cieľovom svahu napokon bola vo výsledkoch druhá o 16 stotín sekundy za Švajčiarkou Simone Wildovou. V druhom kole jedinej Slovenke na štarte týchto pretekov stačil aj šiesty najlepší čas na celkové víťazstvo. V cieli 2. kola klasifikovali 57 pretekárok.

"Áno, vravela som si, že by som dnes asi mala vyhrať. Dala som do toho všetko, boli tam aj drobné chyby, ale je to doma. Nie je jednoduché súťažiť doma, o to viac sa teším z víťazstva. Včera cestou zo Špindlerovho Mlyna sme rozmýšľali, ši vôbec budem v sobotu štartovať. Rozhodla som sa však, že chcem byť so svojimi fanúšikmi a ukázať im, ako vyzerajú preteky. Som rada, že som to zvládla. Verím, že sa mi podarí zvíťaziť aj v nedeľňajšom slalome," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá v cieli sobotňajších pretekov.

Majsterka sveta priamo v akcii

Pätnásť dní po svojom skvelom triumfe v obrovskom slalome na MS vo švédskom Aare sa 23-ročná Liptáčka predstavila v obrovskom slalome na kopci, ktorý je jedným z jej domovských. Podporovala ju početná divácka kulisa, približne dve tisícky ľudí sa prišli pozrieť na majsterku sveta priamo v akcii na Slovensku. Mnohí z nich spojili vlastné lyžovanie s nevšedným zážitkom vidieť majsterku sveta v akcii na svahu.

"Naozaj sme do poslednej chvíle premýšľali, či bude Petra súťažiť. Náš pôvodný zámer prepraviť sa vrtuľníkom zo Špindlerovho Mlyna do Jasnej zlyhal pre počasie a po osemhodinovej ceste autom sme dorazili domov až v piatok o pol ôsmej večer. Verím však, že Peťa si to s domácimi fanúšikmi užila," uviedol Boris Vlha, Petrin brat a stály člen minitímu Vlhovcov vo Svetovom pohári.





Nedeľňajší slalom EP žien na trati Pretekárska 1 v Jasnej sa začne rovnako ako sobotňajší "obrák" o 9.30 h, druhé kolo predsunuli na 12.00 h.

Európsky pohár - Jasná výsledky: Obrovský slalom žien (1.+ 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:46,36 min, 2. Marlene Schmotzová (Nem.) +0,19 s, 3. Eva-Maria Bremová (Rak.) +0,33, 4. Rosina Schneebergerová (Rak.) +0,62, 5. Simone Wildová a Lindy Etzenspergerová (obe Švaj.) obe +0,77.

