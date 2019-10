Skvelá Vlhová je po prvom kole slalomu v Courcheveli na druhom mieste

COURCHEVEL 22. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenskej reprezentantka Petre Vlhovej patrí výborná druhá priečka po odjazdení elitnej dvadsiatky prvého kola slalomu žien na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom stredisku Courchevel. Očakávanou líderkou je fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová.

Slalomová kráľovná Shiffrinová

Favoritka vedie s náskokom štyroch stotín pred Vlhovou, tretia Bernadette Schildová z Rakúska zaostáva za americkou lyžiarkou o 26 stotín. Slalomová kráľovná Shiffrinová vyhrala zatiaľ všetky tohtosezónne slalomy – dva klasické aj jeden paralelný. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 13.30 h.

Petra Vlhová si vyžrebovala číslo 1 pre 1. kolo tretieho klasického slalomu sezóny, ktoré postavil taliansky tréner Fabrizio Martin. Slovenka síce nepreviedla úplne čistú jazdu, ale vyhla sa vážnym chybám.

Stanovila referenčný čas, ktorý potom neprekonala Švajčiarka Wendy Holdenerová, prišla však Shiffrinová a napriek miernemu manku v prvej polovici trate mala v cieli náskok štyroch stotín sekundy pred Vlhovou.

V druhom kole pôjde naplno

"V cieli som nebola so sebou spokojná. Spravila som drobné chyby. Ak by som ich nerobila, bola by som rýchlejšia. Nebolo to, ale viem, kde mám rezervy. V druhom kole pôjdem naplno a chcem sa vyvarovať chybičkám,“ zhodnotila Vlhová pre RTVS.





Na štarte bolo pripravených vyraziť dovedna 65 pretekárok. Medzi nimi s číslom 35 aj ďalšia na Slovensku žijúca pretekárka Martina Dubovská, ktorá reprezentuje Česko.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Courchevel, výsledky sobota: Slalom žien – 1. kolo /po odjazdení elitnej dvadsiatky/: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 47,70 s, 2. Petra Vlhová (SR) +0,04 s, 3. Bernadette Schildová (Rak.) +0,26, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,55, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,74, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +0,96

