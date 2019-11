Skvelá Vlhová je po prvom kole obrovského slalomu v Maribore na pódiovom umiestnení

MARIBOR 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je priebežne druhá po prvom kole piatkového obrovského slalomu žien v slovinskom Maribore v rámci Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2018/2019.

Najrýchlejšia bola Shiffrinová

Vlhová v prvej jazde zaostala o 48 stotín sekundy za americkou líderkou a zároveň úradujúcou olympijskou víťazkou v tejto disciplíne Mikaelou Shiffrinovou. Tretia priečka patrí zatiaľ poslednej majsterke sveta v obrovskom slalome Francúzke Tesse Worleyovej (+0,58).

Prvé kolo nedokončili až dve pretekárky z elitnej sedmičky podľa nasadenia Nemka Viktoria Rebensburgová a Talianka Federica Brignoneová. Pre Vlhovú je priebežná druhá priečka najlepšou v obrovskom slalome v 1. kole v celej kariére. Druhé kolo obrovského slalomu na 55. ročníku tradičného podujatia Zlatá líška je na programe od 13.00 h.

Vlhovej nevyšla stredná pasáž

Na svahu Pohorje nad Mariborom lyžiarky v prvom kole bojovali s 55 bránkami, ale aj so zníženou viditeľnosťou spôsobenej drobným dažďom. Petra Vlhová predviedla so sedmičkou na hrudi dynamickú jazdu bez väčších zaváhaní. V rytmickej hornej časti trate 23-ročná Liptáčka od prvých bránok chytila rytmus a na prvých dvoch medzičasoch mala takmer totožný čas s líderkou Shiffrinovou,

Na strmšej časti svahu "chytila" zverenka Livia Magoniho polsekundové manko, ktoré si doviezla až do cieľa. "Nejazdilo sa mi zle, ale strednú pasáž som nemala až takú dobrú. Aj keď som bola v niektorých bránkach neskoro, snažila som sa pustiť lyže a stačí to zatiaľ na druhé miesto. Podklad je dobrý, ľadový, dúfam, že to vydrží aj do druhého kola. To, že prší, neriešim. Snažím sa ísť tak, ako keby bolo slnko," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá akreditované v Maribore.

Obrovský slalom v Maribore je šiestym z ôsmich ženských podujatí tohto druhu v sezóne SP 2018/2019. Nasledoval po 16-dňovej pauze od predchádzajúceho "obráku" v talianskom Kronplatzi. Vlhová do pretekov vstupovala z piatej priečky hodnotenia tejto disciplíny, jej najvyššej v kariére. Môže za to najmä jej skvelé víťazstvo z povianočných pretekov v Semmeringu a štvrtá pozícia z nedávneho Kronplatzu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Maribor (Slovin.) Obrovský slalom žien - 1. kolo: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:14,28 min, 2. Petra Vlhová (SR) +0,48 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +0,58, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +1,09, 5. Marta Bassinová (Tal.) +1,10, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,20.





