Skvelá Schmiedlová postúpila do finále turnaja WTA v Hobarte

HOBART 11. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová sa predstaví vo finále na turnaji WTA International Hobart International v austrálskom Hobarte (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch vonku). V piatkovom stretnutí semifinále dvojhry zdolala takisto nenasadenú Belindu Bencicovú zo Švajčiarska za 150 minút 7:6 (2), 4:6 6:2.

Rozhodol tajbrejk

Rodáčka z Košíc Schmiedlová viedla v prvom sete 4:2, vedenie však neudržala. Rozhodnúť musel tajbrejk, v ktorom uspela Slovenka v pomere 7:2. V druhom dejstve viedla Švajčiarka 5:2, Schmiedlová dokázala získať nasledujúce tri hry.

Za stavu 5:4 v prospech Bencicovej však stratila Slovenka tretí krát v sete svoj servis a prehrala aj celé dejstvo. Od stavu 2:2 v treťom sete získala Schmiedlová štyri gemy za sebou a tešila sa z postupu do finále.

"Stále tomu nemôžem uveriť neverím, že som postúpila do finále, pretože Belinda je skvelá hráčka. Rešpektujem ju ako hráčku a sme dobré priateľky. Nikdy som ju ešte nezdolala. Mali sme ťažké podmienky, fúkal silný vietor. Hrala som dobre, aj keď kľudná som bola iba navonok. Som naozaj šťastná, že som postúpila do finále. Tretí set bol náročný, preto ma víťazstvo veľmi teší," uviedla Schmiedlová v rozhovore po zápase.

Druhý vzájomný duel

Za postup do finále si pripíše na svoje konto odmenu vo výške 21 400 amerických dolárov a do rebríčka jej pribudne 180 bodov. V súboji o postup do finále ju čaká víťazka duelu Sofia Keninová (USA) - Alizé Cornetová (Fr.-6)

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová (77. v rebríčku WTA) a o tri roky mladšia Bencicová (55.) odohrali druhý vzájomný duel. Premiérovo sa stretli pred piatimi rokmi na trávnatom turnaji v anglickom Easbourne, v 2. kole kvalifikácie vtedy uspela Švajčiarka 6:3, 6:2.

Fedcupová reprezentantka SR Schmiedlová sa naposledy predstavila vo finále turnaja WTA vlani v apríli, keď sa tešila z celkového triumfu na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote. Schmiedlová si zahrá v piatom finále na turnaji WTA v kariére. Doposiaľ uspela v troch zo štyroch prípadov.

Hobart - dvojhra - semifinále Karolína Schmiedlová (SR) - Belinda Bencicová (Švaj.) 7:6 (2), 4:6, 6:2 za 150 minút





