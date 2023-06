Skvelá Paulína Bátovská Fialková sa v stíhačke v Hochfilzene posunula o 19 miest a skončila v Top 10

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková zaznamenala v sobotňajších stíhacích pretekoch žien na 10 km v rakúskom Hochfilzene svoj druhý najlepší výsledok v aktuálnej sezóne Svetového pohára, trafila 19 z 20 terčov a do cieľa prišla na 10. mieste so stratou 1:14,1 min na víťaznú Francúzku Juliu Simonovú. Tretia skončila rovnako s jedným trestným okruhom na konte Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Bátovská Fialková druhýkrát v Top 10

Bátovská Fialková sa druhýkrát v ročníku dostala do Top 10, v úvodných vytrvalostných pretekoch na 15 km vo fínskom Kontiolahti bola ôsma. V šprinte potom obsadila 26. a v stíhačke 30. pozíciu.

V stíhacích pretekoch v Hochfilzene urobila jedinú chybu na strelnici pri druhej položke v ľahu, zvyšné tri zvládla bez zaváhania.

Vo štvrtkových rýchlostných pretekoch pritom skončila až na 29. priečke a do stíhačky štartovala s mankom 1:24 min.

Remeňová so stratou vyše šesť minút

Mária Remeňová ani vo svojich štvrtých pretekoch v SP v kariére nebodovala, v stíhačke obsadila 56. pozíciu a za víťaznou Simonovou zaostala o 6:24,9 min.

V cieli bola posledná klasifikovaná pretekárka. V streľbe v ľahu urobila dve chyby a v stoji pridala ďalšie tri. Vo štvrtkovom šprinte skončila o šesť priečok vyššie, čo bol jej doteraz najlepší výsledok medzi ženskou elitou. V Kontiolahti bola na 55. mieste vo vytrvalostných pretekoch a 79. v šprinte.

Paulína Bátovská Fialková sa posunula na 16. miesto v celkovej klasifikácii SP biatlonistiek so ziskom 103 bodov. Na čele je Simonová s 310 bodmi, druhá Tandrevoldová má na konte 245 bodov a tretia Talianka Lisa Vitozziová 242 bodov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.