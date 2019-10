Skúsený obranca Shea Weber bude kapitánom Montrealu, pre zranenie nestihne začiatok sezóny

Tridsaťtriročný Weber prišiel do Montrealu predvlani a v minulej sezóne odohral pre zranenie len 26 zápasov základnej časti, v ktorej dosiahol 16 bodov (6+10). Dvojnásobný olympijský víťaz a majster sveta sa stále zotavuje z operácie roztrhnutého menisku v pravom kolene a do súťažného diania by sa mal vrátiť v januári. Dovtedy ho v pozícii lídra kabíny nahradí niekto z dvojice alternatívnych kapitánov - Paul Byron alebo Brendan Gallagher.