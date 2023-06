Skúsenosti Moniky Hilmerovej: Elektromobil je skvelou voľbou aj pre aktívnu rodinu

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ak uvažujete nad kúpou elektrického auta, určite si kladiete otázku, ako zapadne do fungovania vašej rodiny. Ako a kde ho budete nabíjať, čo cestovanie do zahraničia či na dlhšie trasy. Je dostatočne bezpečné? Zmestí sa doň celá rodina? A čo náklady? O svoje skúsenosti s elektrickým SUV ŠKODA ENYAQ iV sa s nami podelila herečka Monika Hilmerová s manželom Jarom Bekrom, ambasádori elektromobility značky ŠKODA.

Už aj na slovenských cestách sa stretávame s plne elektrickými vozidlami čoraz častejšie. Napriek tomu však u ľudí stále vyvolávajú mnohé otázniky. Mýty týkajúce sa elektromobility úspešne vyvracia aj rodina herečky Moniky Hilmerovej, ktorá si na každodenný režim s SUV ŠKODA ENYAQ iV zvykla naozaj rýchlo a prechod k inému typu vozidla by bol podľa jej slov náročný.

"ENYAQ iV sa mi zapáčil hneď na prvý pohľad a pritom nie každé auto sa mi páči," začína so smiechom Monika. Očaril ju najmä dizajn a samotný interiér, napríklad jeho poťah z eko kože či praktickosť virtuálneho kokpitu a palubnej dosky. Hoci šlo o prvý elektromobil v rodine, zžili sa s ním veľmi rýchlo. "Na začiatku sme najskôr neustále kontrolovali kapacitu baterky, rozmýšľali sme, kde ju budeme nabíjať. Postupne sme sa však zladili a zistili sme, že úplne v pohode zvládneme každodenný režim a že nám väčšinou stačí nabíjať v noci doma," hovorí Jaro Bekr.

Jednoduché nabíjanie doma aj na cestách

Mnohí ľudia sa obávajú, ako zvládnu v každodennej prevádzke riešiť nabíjanie či mať pod kontrolou odhadovaný dojazd a bez problémov sa tak dostať do cieľa. Ako však potvrdzuje známa slovenská dvojica, túto prevádzku zvládne každý ľavou zadnou. "Stačí brať elektro auto ako mobilný telefón. Tak, ako sme sa naučili vnímať, kedy a ako budeme nabíjať mobil, rovnako rýchlo a bezproblémovo sa dá zohrať aj s elektromobilom," hovorí Monika.

Dôležité je podľa rodiny plánovanie. "S ENYAQ-om jazdíme do práce, robíme s ním krátke aj niekoľkodňové výlety. Už pri zadaní cieľa do navigácie vám auto vypočíta, aký je predpokladaný dojazd a odporučí vám nabíjacie stanice po ceste. Stačí 20 minút na rýchlonabíjačke a dokážete sa dostať na 80 % dojazdu, čo predstavuje zhruba 380 km. Pri plnom nabití a za ideálnych podmienok je to až okolo 500 km," upresňuje Jaro Bekr. Ako dodáva, nabíjacích staníc je čoraz viac, preto žiadne obavy nie sú na mieste. Pokojní môžete byť aj pri ceste do zahraničia. "Veľmi oceňujeme nabíjaciu kartu Powerpass, ktorá je medzinárodná, a tým pádom nemusíme riešiť, čo s autom a kde ho nabijeme, aj keď ideme do zahraničia," vyzdvihuje pozitíva Monika.

Majitelia tohto elektrického SUV však vďaka ekosytému eMobility, ktorý ponúka ŠKODA, získavajú množstvo ďalších výhod a služieb. Svoj elektromobil majú plne pod kontrolou vďaka aplikácii myŠKODA, cez ktorú si viete odsledovať stav batérie či naplánovať vyhrievanie auta. Nespornou výhodou je možnosť inštalácie domáceho wallboxu, ktorému predchádza obhliadka vášho domu autorizovanými odborníkmi. Tí vám skontrolujú elektrickú sieť a domácu nabíjačku nainštalujú tam, kde potrebujete.

Bezpečnosť a pohodlie pre celú rodinu

Už dávno neplatí, že elektromobil je malé autíčko do mesta, s ktorým absolvujete zopár kilometrov do práce a späť. Rodina Moniky Hilmerovej často jazdí aj na dlhšie výlety, čo si vyžaduje komfort a dostatočný batožinový priestor. "Sme veľmi aktívna rodina, chodíme na dovolenky, na ktoré berieme aj množstvo vybavenia. Do ENYAQ-u zmestíme všetko potrebné. Je priestranný, príjemný a pri balení sa nemusím stresovať a zvažovať, čo ešte môžem vziať a čo nie," vysvetľuje Monika. Ako dodal Jaro, rodina naplno využíva aj možnosť umiestnenia truhle na streche či ťažné zariadenie na cyklodržiak.

Ukrátení tak nezostáva žiaden člen rodiny. Deti sa ohromne tešia z toho, čo všetko auto dokáže a aké pohodlné sú vďaka Simply clever vychytávkam aj dlhšie cesty. "Aj náš pes ho miluje. Keď otvoríme dvere, normálne doňho skáče hlavičky," dodáva so smiechom Jaro Bekr. "ENYAQ sa hodí pre aktívne rodiny s deťmi. Naozaj ma teší, ako sa mi toto auto dobre šoféruje, parkuje sa s ním tiež fantasticky, aj v tesných priestoroch. Navyše je maximálne bezpečné a pohodlné. A samozrejme, vždy sa poteším, keď vidím, že sa moje auto páči. Dostala som naň reakcie, že to je najkrajšia Škodovka," zhodnotila za seba Monika.

ENYAQ iV 60 (132 kW) Loft KODIAQ 1.5 TSI (110 kW) DSG Style Priemerná spotreba 16,7 kWh/100 km (WLTP) 7,5 l/100 km (WLTP) Cena za jednotku PHM* 0,2 € / 1 kWh (80:20) 1,50 € / 1 l benzínu Cena za 100 km 3,30 € 11,20 € Cena PHM za rok (20 000 km) 661 € 2 247 € Celková úspora za rok 1 586 € (70,58%) *Pomer domáceho AC nabíjania (sadzba 0,15 eur / kWh) a DC nabíjania (sadzba 0,39 eur / kWh) 80:20

Ekologický aj šetrný

Okrem toho, že elektromobily sú vďaka svojej bezemisnosti šetrné k životnému prostrediu, uľavia aj peňaženkám v rámci dennej spotreby. "Auto nabíjame väčšinou doma, keď ho na noc zaparkujeme v garáži. Baví ma však jazdiť aj s využitím rekuperácie, takže batériu dobíjame už samotným spôsobom jazdy," delí sa o svoje skúsenosti Monika. "Našim domácim nabíjaním zároveň držíme náklady na spotrebu nižšie, môžete tak ušetriť okolo 70 % v porovnaní s nákladmi na iné pohonné hmoty," približuje ekonomické výhody Jaro Bekr.

Celá rodina sa spoločne s deťmi snaží o udržateľný životný štýl. Bezemisné auto je aj preto ich prirodzenou súčasťou. "Podľa mňa je hlavne dnes najdôležitejšie to, že ENYAQ je ekologický a pomáha nám žiť v súlade s našim presvedčením," potvrdzuje trend udržateľnejšieho fungovania Monika.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.