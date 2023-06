Skupinové poistenie získava na popularite, objavuje sa už aj v inzerátoch na voľné pozície

Význam poistenia spočíva v poskytovaní finančnej ochrany a zabezpečení voči nečakaným udalostiam, rizikám a stratám, ktoré by mohli ovplyvniť náš majetok, zdravie alebo život.

Poistenie je spôsob, ako preniesť riziká a zodpovednosť na poistiteľa, ktorý v prípade poistnej udalosti poskytuje finančnú náhradu alebo inú formu podpory.

Existuje mnoho druhov poistenia, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti života. Jedným z nich je aj skupinové poistenie vo firmách, ktoré prináša niekoľko výhod. Skupinové poistenie si získava čoraz väčšiu popularitu a je vyhľadávaným produktom na finančnom trhu.





„Zamestnávatelia ho vnímajú ako výborný benefit pre svojich zamestnancov, ktorý navyše posilňuje vzťah zamestnancov k svojmu zamestnávateľovi. Tento benefit je obľúbený aj medzi zamestnancami, ktorí sú vďaka nemu krytí v prípade neočakávaných zdravotných komplikácií,“ povedal riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó.

Žiadaný benefit





Úloha zamestnávateľa na kolísavom pracovnom trhu v súvislosti s udržaním si kvalitných pracovníkov je veľmi široká. Každý aspekt individuálne ovplyvňuje jednotlivca a súčasťou zamestnaneckej skúsenosti je nielen kultúra firmy, zmysluplnosť práce, flexibilita, odmeňovanie, kariérny rast, ale aj benefity.





„Čoraz viac zamestnávateľov vníma skupinové poistenie ako moderný a žiadaný benefit od svojich zamestnancov, a preto ho zaraďujú do svojej benefitnej štruktúry. Ako všetky druhy poistenia, aj toto poistenie sa rokmi čoraz viac modernizuje, prináša novinky a zohľadňuje požiadavky trhu a v spoločnosti,“ hovorí riaditeľ pre zamestnanecké benefity CZ & SK v spoločnosti MetLife Petr Skála.





Historicky si firmy najčastejšie vyberali poistenie invalidity alebo smrti zamestnanca. Posledné roky sa programy skupinového poistenia viac sústredili na životný štýl, teda poistenie s výplatou poistného plnenia pri diagnóze závažného ochorenia, alebo kompenzácie pri práceneschopnosti, ktorá vyrovnáva rozdiel medzi výplatou nároku zo Sociálnej poisťovne a mzdou zamestnanca.

Spokojnosť zamestnanca





Čoraz viac rastie potreba firiem chrániť svojich ľudí pred psychickými ochoreniami. „Preto pod pracovnú neschopnosť najnovšie spadajú aj psychické ochorenia, no pod podmienkou, že nevznikli dôsledkom omamných a návykových látok,“ povedal Skála.





Lojalita zamestnancov voči zamestnávateľovi závisí od ich spokojnosti. Na jej opačnom konci sú rezignácia, syndróm vyhorenia či ukončovanie pracovných pomerov. Spúšťačom celého procesu je pocit nedostatku záujmu zamestnávateľa o zamestnanca. Pokiaľ sú naplnené zamestnancove potreby, tak priamo úmerne stúpa aj jeho výkonnosť.





Ako ďalej priblížil Skála, za poistnú udalosť je považované aj osobné a celodenné ošetrovanie člena blízkej rodiny z dôvodu úrazu alebo choroby pri poklese alebo strate príjmu domácnosti. Pozitívna spätná väzba na skupinové poistenie plynie podľa neho aj z toho, že zamestnancov ako aj ich blízkych zabezpečuje v prípade smrti, choroby, úrazov či iných následkov.

Ochrana po COVID-e





„Pri zbežnom vyhľadávaní na najväčšom portáli s pracovnými ponukami obsahovalo vyše 220 inzerátov na voľné pozície skupinové poistenie ako benefit. Je to síce len niečo viac ako pätina inzerátov s benefitom v podobe dňa voľna navyše, avšak napriek tomu platí, že firmy ho považujú za dostatočne atraktívny,“ skonštatoval finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.





Firmy pri ponuke skupinového poistenia reagujú na vyšší všeobecný záujem ľudí o finančnú ochranu svojho zdravia a života, ktorý je po COVID pandémii. Pre ľudí je podľa Búlika kľúčovým benefitom fakt, že pri skupinovom poistení sa, až na výnimky, neskúma zdravotný stav.





Firmy sa skupinovým poistením zároveň chránia v prípade nárokov zamestnancov či ich príbuzných na odškodnenie kvôli sťaženému spoločenskému uplatneniu či nemajetkovej ujmy. „Kombinácia benefitov pre zamestnancov aj zamestnávateľov robí podľa môjho názoru zo skupinového životného poistenia zaujímavý produkt,“ uzavrel analytik.

