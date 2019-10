Skupina Sematam a King Ivan vyliezli kvôli novému letnému funky hitu na UFO!

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Kvôli záberom do videoklipu sa spevák kapely Marek Kutnár prechádzal po rímse bratislavského UFA vo výške takmer 90 metrov nad zemou! Vypočujte si chytľavú skladbu a pozrite veselý klip plný tanca, ktorý sa odohráva v krásnych zákutiach Bratislavy!

Hudbu a text k skladbe "Ja a Ty" napísal spevák kapely Sematam Marek Kutnár.

"Každý občas v spomienkach zablúdi k láskam dávno minulým. Niekto sa dokonca pristihne pri úvahe, prečo vzťah, ktorý sa nám zdal taký skvelý, vlastne skončil tak nešťastne. Presne v tomto duchu sa nesie nová skladba "Ja a Ty", ktorá je sondou do archívu jednej lásky. Či má ešte táto láska šancu na návrat nevieme, ale vieme, že chytľavá letná skladba vás rozhodne roztancuje," hovorí o novom songu spevák Marek Kutnár.

S Marekom Kutnárom si v novej skladbe zaspievala Sára Polyáková, ktorá dokázala, že nie je len talentovaná herečka a speváčka, ale aj poriadna funky diva. Študentka herectva na VŠMU je známa z obrazoviek TV JOJ, kde účinkovala v populárnom seriáli Naši.

,,Spolupráca s kapelou Sematam bola pre mňa veľmi príjemná a hlavne zábavná. Keď mi prišla ponuka, najskôr som si vypočula skladbu. Tá má hneď chytila a zapáčila sa mi a povedala som si poďme do toho. Nakrúcanie sme si užili a všetci sme si veľmi sadli, či už z kamarátskeho hľadiska alebo z pracovného. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu s týmito talentovanými ľudmi," s úsmevom hovorí Sára Polyáková.

Kapela Sematam si do nového hitu pozvala na spoluprácu aj otca funky na Slovensku. O flautové sólo aj niektoré vokály sa postaral Ivan King Vereš, bývalý člen kapely Made 2 Mate, producent, spevák a multiinštrumentalista.

"Ľudia sa ma často pýtajú, kde beriem toľko energie a času venovať sa mladým muzikantom. Odpoveď je jednoduchá, dal mi to Boh ako robotu a veľmi ma to napĺňa. Sematam je hudobné teleso, ktoré mi svojou energiou a hudobným prevedením piesní pripomína seba v mladosti, plného entuziazmu a elánu. Bol som milo prekvapený, keď som nadviazal spoluprácu s touto výnimočnou kapelou. Je mi cťou, že môžem prispieť svojimi skúsenosťami k rozvoju funku," teší sa zo spolupráce Ivan Vereš.

"Spolupráca dvoch generácii slovenského funky fungovala dobre v štúdiu aj na obraze. Sme veľmi radi, že sme stretli práve Sáru. Dnes si neviem predstaviť, že by sa tejto úlohy vedel zhostiť niekto lepšie, ako práve ona. Zároveň nám je veľkou cťou, že sa na skladbe podieľal Ivan Vereš, ktorého prínos pre slovenskú pop-music priamo ovplyvnil aj našu tvorbu. Neviem, či pre muzikanta existuje väčšia pocta ako možnosť spolupracovať so svojím vzorom," neskrýva radosť Marek Kutnár.

K novému letnému songu vznikol veselý a farebný klip, ktorý sa nakrúcal v pekných lokalitách Bratislavy - v štýlovej retro kaviarni DOT caffe, na parníčku Mark Twain, v Botanickej záhrad, či pred Kvetinárňou. Dôležitú úlohu hrá vyhliadková kaviareň UFO. Marek Kutnár sa kvôli štýlovým záberom dokonca prechádzal po jej rímse vo výške takmer 90 metrov nad zemou.

"Pôvodne tam mal ísť pán Vereš, no debata sa otočila k tomu, že čo tam nejdem ja keď je to taký super nápad. Keďže som mu samozrejme potreboval dokázať, že mám pravdu, vydal som sa na prechádzku po rímse UFA sám. A aj keď som sa musel tváriť, že je to brnkačka, poviem vám, nebolo mi v tej chvíli všetko jedno! Našťastie nás však aj s odvážnym kameramanom istili dvaja skúsení horolezci," prezradil Marek Kutnár.

V klipe účinkujú aj ostatní členovia kapely Michaela Kutnárová - bicie, Lukáš Kotry - basgitara, Andrej Boniš - trúbka, Mario Belák – saxofón, Filip Kostoláni – trombón, Juraj Janík - klávesy. O dotvorenie správnej muzikálovej atmosféry sa postarali tanečníci Nikoleta Kupčíková a Michal Candrák. Za kamerou aj strihom stojí kameraman Juraj Danko z Nitry, ktorý už s kapelou spolupracoval pri tvorbe klipu k piesni "Pome rockovať". Zábery z dronu mal na starosti Luca Bush.

Kapela Sematam sa do povedomia dostala najmä vďaka skladbe "De ste?!", ktorá paroduje nočný život v ich rodnom meste. Odvtedy nakrútili ďalšie tri klipy, ako posledný ku skladbe "PVD", na ktorom spolupracovali s tanečnou skupinou Ladylicious. Kapela má na konte titul absolútneho víťaza Slovenskej hudobnej ligy a v minulom roku sa ako jediná slovenská kapela prebojovali do finále českej súťaže Skutečné ligy, kde spevák kapely Marek Kutnár získal ocenenie Spevák roka. Kapela plánuje na jeseň vydanie debutového albumu, ktorého súčasťou bude aj nový singel "Ja a Ty". Viac informácií nájdete na alebo na

Inzercia





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !