Skupina G7 nalieha na Čínu, aby tlačila na Rusko v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine

20.5.2023 (SITA.sk) - Skupina siedmich popredných ekonomík sveta G7 sa v sobotu zjednotila a vyzvala Čínu, nech vyvíja tlak na svojho strategického partnera Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou. V spoločnom vyhlásení vydanom v sobotu lídri G7 zdôraznili, že nechcú ublížiť Číne a usilujú sa o „konštruktívne a stabilné vzťahy“ s Pekingom.

Spolupráca s Čínou

„Vyzývame Čínu, nech nalieha na Rusko, aby zastavilo svoju vojenskú agresiu a okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahlo svojich vojakov z Ukrajiny. Nabádame Čínu, aby podporovala komplexný, spravodlivý a trvalý mier založený na územnej celistvosti a princípoch a cieľoch Charty OSN, vrátane priamych rozhovorov s Ukrajinou,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Lídri G7 poukázali taktiež na to, že spolupráca s Čínou je potrebná vzhľadom na jej globálnu úlohu a významné ekonomické postavenie, pričom apelovali na spoluprácu na problémoch, akými sú zmena klímy, biodiverzita, dlhy a finančné potreby zraniteľných krajín, globálne zdravotné problémy a ekonomická stabilita.

Kontrola nad Taiwanom

Skupina G7 však vyjadrila „vážne znepokojenie“ nad situáciou vo Východočínskom a Juhočínskom mori, kde Peking rozširuje svoju vojenskú prítomnosť a hrozí použitím sily, aby získal kontrolu nad Taiwanom.





Lídri G7 vyzvali na „mierové vyriešenie“ čínskeho nároku na Taiwan, ktorý zostal nevyriešený, odkedy komunisti v roku 1949 získali moc na čínskej pevnine.





Vo vyhlásení sa uvádza, že „neexistuje žiadny právny základ pre expanzívne námorné nároky Číny v Juhočínskom mori a sme proti militarizačným aktivitám Číny v regióne“.

Celosvetový záujem

„Rastúca sa Čína, ktorá hrá podľa medzinárodných pravidiel, by bola v celosvetovom záujme,“ uvádza sa vo vyhlásení v narážke na obvinenia, že Peking podkopáva „medzinárodný poriadok založený na pravidlách“.





Skupina G7 sa tiež zjednotila vo vyjadrení obáv o ľudské práva v Číne vrátane Tibetu, Hongkongu a v regióne Sin-ťiang na ďalekom západe krajiny, kde je otázka nútenej práce večným problémom.





„Naše politické prístupy nie sú navrhnuté tak, aby poškodzovali Čínu, ani sa nesnažíme zmariť hospodársky pokrok a rozvoj Číny,“ uvádza sa v správe.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu