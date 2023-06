Skupina chlapov zaútočila mačetou na bezbranného muža, polámali mu tvárové kosti (video)

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Po utorkovom vyčíňaní v obci Sokolovce obvinila polícia skupinku mužov z Plaveckého Štvrtku. Súrodenci a ďalší dvaja muži si údajne prišli do dediny hľadať prácu.

Po roztržke s domácimi na jedného zaútočili a spôsobili mu ťažšie zranenia. Ako informovala trnavská krajská polícia, ľuďom ponúkali pomoc pri stavebných úpravách. Keď domáci päticu požiadali, aby odišli z dediny, vznikla medzi nimi roztržka.

Liečiť sa bude štyri až päť týždňov. Päticu krátko po čine zadržali policajti. Štyroch mužov obvinili z výtržníctva a najstaršieho, 35 ročného muža, aj z ublíženia na zdraví. V prípade dvoch z nich, 35-ročného muža a 21-ročného mladíka, bol spracovaný aj podnet na ich vzatie do väzby.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz