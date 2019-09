Skupina bojujúca za LGBT práva v Ekvádore oslavovala, súd povolil homosexuálne manželstvá

QUITO 13. júna (WebNoviny.sk) - Ekvádorský ústavný súd v stredu povolil manželstvá párov rovnakého pohlavia.

Verdikt je výsledkom dlhého právneho boja, ktorý viedlo niekoľko párov a podporovateľov práv homosexuálov. V ich prospech sa vyslovilo päť sudcov ústavného súdu, štyria boli proti.

Mali menej práv

Registrované partnerstvá boli v Ekvádore legálne po desaťročie, no takéto páry mali menej práv v otázkach dedičstva či realitného práva ako manželské páry.

Vo svojom verdikte ústavný súd nariadil ekvádorskému kongresu, aby prijal legislatívu, ktorá by v rámci zákona o manželstvách každému zabezpečila rovnoprávne zaobchádzanie.

Jeden zo žalobcov, predseda Ekvádorskej nadácie pre rovnosť Efraín Soria, sa pre tlačovú agentúru The Associated Press vyjadril, že so svojím partnerom Xavierom Benalcázarom, s ktorým sú od roku 2012 registrovanými partnermi, začne okamžite plánovať svadbu.

Verdikt je "radosťou pre celú komunitu a Ekvádor," povedal šéf skupiny bojujúcej za práva LGBT ľudí.

Manželstvá povolili aj ďalšie krajiny

Vďaka stredajšiemu verdiktu sa Ekvádor stal ďalšou krajinou Latinskej Ameriky, kde prostredníctvom súdnych rozhodnutí alebo legislatívnych opatrení legalizovali manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Ďalšími štátmi sú Argentína, Brazília, Kostarika, Kolumbia a Uruguaj.

Pre prípad v Ekvádore pripravilo pôdu rozhodnutie Medziamerického súdu pre ľudské práva, podľa ktorého majú páry rovnakého pohlavia právo sa zosobášiť.





