Škrtel mohol hrať s Ronaldom za Juventus, ale Fenerbahce to zmietlo zo stola

ISTANBUL 1. februára (WebNoviny.sk) - Koncom minulého roka bol kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel (34) blízko k tomu, aby si zahral po boku Lionela Messiho v FC Barcelona, začiatkom nového sa zase rysovala reálna šanca, že bude v jednej šatni spoločne s Cristianom Ronaldom v Juventuse Turín.

Ani jedna možnosť sa nezrealizovala a nekompromisný obranca zostane minimálne do konca aktuálnej sezóny vo Fenerbahce Istanbul. Informuje o tom denník Šport.

"Koncom minulého týždňa som osobne rokoval s Juventusom. Oslovili ma a Martina chceli za každú cenu. Klub Al-Nasr dokonca ponúkol okamžite transferovú sumu 3 milióny eur, hoci je Martin pár mesiacov pred vypršaním kontraktu. Fenerbahce však všetko zmietlo zo stola. Pre Istanbulčanov je to najdôležitejší hráč a v takej situácii, v akej momentálne sú, ho jednoducho nepustili," povedal pre Šport hráčov manažér Karol Csontó.

Rodák z Handlovej prišiel do Istanbulu v lete 2016 po osem a pol roku strávenom v drese FC Liverpool. S Fenerbahce vtedy podpísal trojročný kontrakt, ktorý mu vyprší v júni 2019. "Pred tromi mesiacmi nám Fenerbahce ponúklo novú zmluvu, ale zatiaľ sme sa nerozhodli, či ju podpíšeme. Isté je momentálne len to, že Škrtel bude minimálne do konca tejto sezóny hráč Fenerbahce," doplnil Csontó.

