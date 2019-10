Škriniar po víťazstve nad „kohútmi“ v Lige majstrov prezradil, čo mu povedal tréner pred zápasom

MILÁNO 19. septembra (WebNoviny.sk) - Návrat futbalistov Inter Miláno na najvyššiu európsku klubovú scénu po siedmich rokoch bol zároveň debutom slovenského reprezentanta Milana Škriniara v Lige majstrov.

Slovák na pravej strane obrany

Oboje malo napokon víťaznú príchuť, hoci to na zaplnenom San Sire dlho vyzeralo na nulovú pointu. Trojnásobný víťaz milionárskej súťaže Inter zdolal Tottenham Hotspur 2:1 skvelým 6-minútovým obratom v závere zápasu. O góly domácich sa postarali Mauro Icardi v 86. a Matias Vecino v druhej minúte nadstaveného času.



Veľký podiel na triumfe v úvodnom súboji B-skupiny LM 2018/2019 mal aj Škriniar, hoci sa predstavil nie v strede, ale na pravej strane obrany "nerazzurri". Škriniar odohral plnú porciu minút, ale už v 21. min videl žltú kartu po faule na kórejského útočníka Tottenhamu Son Heung-mina. Slovenský bek zastavil prenikajúceho súpera tak, že do neho vrazil a vzápätí rozhodca zareagoval kartovým napomenutím.

"Škriniar bol neuveriteľne dobrý v tomto zápase. Nastúpil na inej pozícii ako zvyčajne a proti sebe mal rýchlych hráčov Sona a po jeho vystriedaní Lucasa. Nemal to ľahké, ale odviedol úžasnú prácu," pochválil slovenského reprezentačného obrancu tréner Interu Luciano Spalletti.

Z Talianska odchádzajú bez bodu

"Tréner mi pred zápasom povedal, že mám hrať tak, ako keby som nastúpil na stopérskom poste. Nemal som s tým problém. Žltá karta už po 20 minútach to trochu skomplikovala a nemyslím si, že som podal dobrý výkon, ale dôležité je víťazstvo. Za seba aj mužstvo môžem povedať, že sme do toho dali všetko," skonštatoval Škriniar na webe sempreinter.com.

Hostia z Londýna mali štatisticky častejšie držanie lopty, vyšší počet presných prihrávok a aj v strelách na bránku boli lepší (6-4). Napriek tomu si z Apeninského polostrova nevezú na Britské ostrovy žiadny bod. Jedným z dôvodov bolo aj eliminovanie najlepšieho strelca tohtoročných majstrovstiev sveta v Ruska Harryho Kana.

"On je fantastický útočník a na to, aby ste ho ubránili, potrebujete byť koncentrovaný plných 90 minút. Som veľmi rád, že sme ho udržali na dištanc. Je to veľmi náročné," zhodnotil holandský stopér Milánčanov Stefan de Vrij na webe UEFA.

Debut v Lige majstrov

Jedným z gólových hrdinov Interu bol kapitán Mauro Icardi, jeho pohotový volej spoza šestnástky si môže nárokovať na vysoké priečky v gólových hitparádach. "Lopta si ma krásne našla a trafil som to perfektne. So šťastím to tam vošlo. Víťazstvo sme si zaslúžili, lebo sme sa oň usilovali až do posledného hvizdu. Bol to krásny debut v Lige majstrov pre nás všetkých vrátane našich fanúšikov," povedal Icardi.



"Vieme, aké má tento hráč kvality. Veľmi rozumne si našiel miesto mimo preplnenú šestnástky a záver tej akcie bol perfektný," vravel na adresu svojho kapitána kouč Spalletti.

Argentínsky tréner v službách Tottenhamu Mauricio Pochettino si myslí, že konečný výsledok je pre jeho zverencov veľmi krutý. "Bolo to naše najlepšie vystúpenie v tejto sezóne, ale gól v 86. min všetko zmenil. Som spokojný s hrou, ale nie výsledkom. Zaslúžili sme si viac."

