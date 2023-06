Škriniar: Do C-divízie Ligy národov nepatríme, máme väčšiu kvalitu ako súperi

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenských futbalových reprezentantov čakajú v prvej polovici júna štyri zápasy C-divízie Ligy národov, ten prvý už v piatok 3. júna v srbskom Novom Sade proti Bielorusom.

O tri dni neskôr v Trnave privítajú výber Kazachstanu, na 10. júna majú naplánovaný duel v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a o ďalšie tri dni v Nur-Sultane zápas proti domácim Kazachom.

Do C-divízie podľa Škriniara nepatria

Slováci budú papierovými favoritmi aj v stretnutiach proti Kazachom a Azerbajdžancom, ale súperov rozhodne nechcú podceniť.

"Musíme tie zápasy zvládnuť, lebo do C-divízie podľa mňa nepatríme. Budú to však náročné duely, lebo keď sme my hrali proti takým mužstvám ako Španielsko či Anglicko, dokázali sme sa proti nim namotivovať. Myslím si, že naši súperi budú hrať rovnako proti nám, takže to nebude jednoduché. Bielorusko aj ďalšie tímy budú hrať proti nám zo zabezpečenej obrany a čakať na svoje šance, ale možno to bude inak. Máme priestor na to, aby sme si našich súperov zanalyzovali. Myslím si, že máme oveľa väčšiu kvalitu ako oni, ale musíme to preniesť na ihrisko. Verím, že to bude vyzerať tak, ako v prípravnom zápase proti Fínsku a možno ešte lepšie," povedal vo videu na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu obranca Milan Škriniar, úradujúci vicemajster Serie A s Interom Miláno.





Nebudú to jednoduché zápasy

Ďalší obranca Martin Valjent zo španielskeho prvoligového klubu RCD Mallorca si tiež uvedomuje, že Slovákov nečakajú jednoduché zápasy.





"Sú to ťažkí súperi z toho pohľadu, že budú behaví a bojovní. Určite to nebude jednoduché a musíme sa dobre pripraviť. Hráme tri zápasy vonku, čo nie je to najľahšie v rámci cestovania. Sme tu preto, aby sme sa pripravili najlepšie, ako vieme, podali kvalitné výkony a išli za pozitívnymi výsledkami. Čakajú nás náročné duely s nepríjemnými súpermi, ktorí vedia hrať futbal. V súčasnosti je už každá reprezentácia takticky vyspelejšia ako kedysi. Je dôležité dobre vstúpiť do prvého zápasu, aby sme boli v dobrej nálade a pohode."

Návrat Gyömbéra do reprezentácie

Stopér Norbert Gyömbér sa vracia do reprezentácie po dvoch rokoch.

"Je pre mňa veľká česť reprezentovať, je to vrchol pre každého futbalistu. Keď som videl SMS správu od Tarkoviča ráno po mojom poslednom ligovom zápase, veľmi som sa potešil. Som veľmi šťastný, že tu môžem byť a dám do toho všetko," uviedol 29-ročný hráč talianskeho klubu US Salernitana zo Serie A, ktorý takisto nechce podceniť najbližších súperov Slovenska.

"Budú to štyri veľmi náročné zápasy na cestovanie aj na psychiku hráčov, môže sa dostaviť únava po sezóne. Sme profesionáli, musíme dať do toho všetko a dobre sa pripraviť, aby sme zvíťazili a dostali sa do vyššej kategórie. Sú to bojovné mužstvá, majú dve-tri individuality, ktoré nám môže spôsobiť problémy. Musíme sa pripraviť najmä mentálne, lebo kvalitu máme podľa mňa vyššiu ako oni. Treba ich zdolať."

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na júnové zápasy Ligy národov 2022/2023: Brankári: Marek Rodák, František Plach, Dominik Takáč Obrancovia: Peter Pekarík, Martin Koscelník, Juraj Chvátal, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Milan Škriniar, Norbert Gyömbér, Vernon de Marco Stredopoliari: Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Christián Herc, Matúš Bero, Ondrej Duda, Albert Rusnák, Tomáš Suslov Útočníci: Ivan Schranz, Vladimír Weiss ml., Lukáš Haraslín, Martin Regáli, Ladislav Almási, Róbert Boženík

