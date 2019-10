Škriniar bol pri oboch góloch Česka, podľa neho majú kvalitný tím a ničím neprekvapili

TRNAVA 13. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenského futbalového reprezentanta Milana Škriniara mrzí, že zverenci Jána Kozáka nevyužili svoj tlak v druhom polčase sobotňajšieho stretnutia proti Česku v rámci Ligy národov a súperovi napokon podľahli 1:2.

Stopér Interu Miláno verí, že ak by sa Slováci gólovo presadili za stavu 1:1, keď si utvorili viacero príležitostí, konečný výsledok by bol iný. Reprezentanti SR však príležitosti nevyužili a inkasovali z protiútoku českého národného tímu.

Mimoriadne nebezpeční hráči

"Vedeli sme, že Česi majú veľmi kvalitný tím najmä smerom do ofenzívy. Góly strelili Krmenčík a Schick, ktorí sú mimoriadne nebezpeční. Mrzí nás, že po prvom inkasovanom góle, keď sme vyrovnali, prevzali sme iniciatívu, boli sme lepší a utvorili sme si viacero šancí, sme znovu dostali gól. Mali sme dať gól na 2:1 a boli by sme na koni. Žiaľ, presadili sa Česi a mrzelo nás to," povedal bezprostredne po zápase Škriniar.

Dvadsaťtriročný zadák bol pri oboch góloch súpera neskoro pri lopte. "Pri prvom góle išlo o nejakú odrazenú loptu, protihráč to z prvej kopol za obranu a nejako to prešlo pomedzi mňa a Škrtela. Snažil som sa ho zastaviť, ale tam už bolo ťažko niečo robiť. Fauloval by som ho, dostal by som červenú kartu a potom by to bolo veľmi náročné," zhodnotil zásah Michaela Krmenčíka v 52. min.





Víťazný gól českej reprezentácie strelil v 76. min striedajúci útočník AS Rím Patrik Schick. "Bol v rýchlosti a ja som stál. Nečakal som, že budem musieť ísť do lopty, ani som to neplánoval, keďže predo mnou boli ešte dvaja hráči. Až na poslednú chvíľu som zbadal loptu a išiel som do nej, ale Schick bol rozbehnutý a bol rýchlejší. Paťo je šikovný hráč," pochválil Škriniar o rok mladšieho protihráča .

Potešili ho zaplnené tribúny

Rodák zo Žiaru nad Hronom tvrdí, že Česi Slovákov ničím neprekvapili, hoci ich premiérovo koučoval Jaroslav Šilhavý. "Čakali sme presne takýto zápas, že oba tímy budú bojovať a budú súboje o každý meter na ihrisku. Tak to aj bolo. Verím, že keď sme fanúšikov nepotešili výsledkom, tak aspoň bojovnosťou. Nemyslím si, že by Česi mali v niečom vyslovene navrch. Áno, dali dva góly, zatiaľ čo my iba jeden, a to je kľúčové. Ale herne alebo v súbojoch nás podľa mňa neprevýšili," povedal stopér slovenskej reprezentácie.





Škriniara potešili zaplnené tribúny na trnavskom Štadióne Antona Malatinského. Cestu na futbal si našlo 17 251 priaznivcov. "Bolo super, že prišlo toľko divákov, ktorí nás povzbudzovali aj za nepriaznivého stavu. Mrzí nás, že sme ich nepotešili dobrým výsledkom," poznamenal Milan Škriniar a dodal, že Slováci už v Lige národov zrejme prišili o šancu bojovať o prvenstvo.





"Teraz môžeme zvíťaziť v ďalších dvoch zápasoch a možno to už pre nás nebude nič riešiť. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie," uzavrel odchovanec MŠK Žilina.

