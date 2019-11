Skoro som sa povracal, spomína Godál na svoju zrážku s hráčom Dinama a pohotovú reakciu Grendela

TRNAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Kapitán futbalistov FC Spartak Trnava Boris Godál zostal v 28. min štvrtkového stretnutia Európskej ligy 2018/2019 proti chorvátskemu Dinamu Záhreb (1:2) nehybne ležať na zemi po zrážke s jedným z protihráčov.

Okamžite mu prišli na pomoc lekári slovenského šampióna a po pár sekundách už kráčal po vlastných nohách za čiaru. Po stretnutí priznal, že hoci nestratil vedomie a ani mu nezapadol jazyk, nešlo o nič príjemné.

Videl hviezdičky

"Dostal som lakťom do hlavy. Videl som hviezdičky a trochu sa mi kýve zub. Rozhodca to neodpískal, bolo to zvláštne. Našťastie to nebolo nič vážne. Erik Grendel si zrejme myslel, že mám zapadnutý jazyk a strčil mi prsty do hrdla, z čoho som sa skoro povracal," prezradil po prehre značne rozladený Godál.

Spartak v prvom polčase viedol 1:0, ale hostia v druhom polčase zvýšili aktivitu a napokon otočili duel vo svoj prospech. "Sme veľmi sklamaní. Nechali sme si tri body utiecť pomedzi prsty. Mali sme šancu zvýšiť na 2:0, ale nevyužili sme ju. Potom sme dostali dva zlepené góly a zápas sme stratili. Dinamo bolo zrejme zaskočené, že sme sa ujali vedenia, v prvom polčase hrozili iba zo štandardných situácii. V druhom polčase ich ´nakopli´ zlepené góly," zhodnotil 31-ročný stopér.

Hrali bez fanúšikov

Kapitánovi Spartaka na tribúnach chýbali fanúšikovia. Duel sa hral pred prázdnym hľadiskom pre trest zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA).

"Chýbala nám tá atmosféra. Priaznivci nám dodávajú energiu. Netvrdím, že keby boli na štadióne, tak uhráme aspoň bod, ale je škoda, že sme neudržali aspoň remízu. Hrali sme bez fanúšikov a prehrali sme, takže je to pre nás smutný zápas," povedal Godál.

Pred štartom skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019 by bol spokojný s tromi bodmi v troch zápasoch, teraz sa mu mália. "Pred štartom by som to bral, ale vzhľadom na to, ako sa tie zápasy vyvíjali a ako sme hrali, by som bral o bodík viac," uzavrel niekdajší hráč AS Trenčín či poľského Zaglebia Lubin.

