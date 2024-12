Skončí Mazák ako predseda súdnej rady? Verejnú výzvu na jeho odstúpenie podporilo 103 sudcov

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Verejnú výzvu na odstúpenie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka z funkcie počas prvých šiestich pracovných dní podporilo 103 sudcov. Ide o sudcov všetkých stupňov súdov, od okresných súdov, krajských súdov až po sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Výzvu podpísali sudcovia aktívni, ale aj emeritní sudcovia vrátane viacerých bývalých sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a bývalých členov Súdnej rady SR. Akciu vyhlásili sudcovia z platformy Sudnamoc.sk 16. januára, podľa ktorých Mazák porušil svoje povinnosti predsedu rady. V tlačovej správe o tom informovali organizátori výzvy.

Zoznam podporovateľov nie je konečný

„Cieľom aktuálne prebiehajúcej výzvy je zaujať postoj k spôsobu výkonu funkcie predsedu Súdnej rady SR a otvoriť verejne tému, či s poukazom na konkrétne vytýkané porušenia povinností za ostatný rok vo funkcii predsedu Súdnej rady SR, je mandát predsedu Súdnej rady SR vykonávaný takým spôsobom, že smeruje k zvýšeniu dôveryhodnosti justície a k napĺňaniu reformných justičných zámerov,“ uviedla sudcovská platforma.

Zoznam aktuálne známych podporovateľov výzvy nie je konečný, organizátori akcie utorkovým dňom zasielajú Súdnej rade SR spolu s apelom, aby sa obsahom výzvy Súdna rada SR zaoberala na svojom najbližšom zasadnutí. Organizátori akcie zasielajú výzvu aj ako podnet na prejednanie stavovskej sudcovskej organizácii Združenie sudcov Slovenska.

Žiadosti o dlhší časový priestor

Pôvodne malo zbieranie podpisov trvať do 21. januára. Organizátorom však najmä od sudcovských samospráv jednotlivých súdov prišli žiadosti o poskytnutie dlhšieho časového priestoru.

„Rovnako boli doručené podnety na doplnenie obsahu výzvy o ďalšie vytýkané porušenia. Z uvedených dôvodov sa organizátori rozhodli ponechať vyjadrenie podpory výzvy aj naďalej otvorené,“ uzavreli.

