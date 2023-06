Školy treba udržať počas pandémie čo najdlhšie otvorené, treba dbať na zachovanie duševného zdravia detí

Fungovanie škôl je potrebné udržať čo najviac v prezenčnej forme aj s ohľadom na zachovanie duševného zdravia.

Na tlačovom brífingu s témou „Za otvorené školy“ to uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Vyzvali k očkovaniu

Spolu s viacerými organizáciami pôsobiacimi v oblasti duševného zdravia a inkluzívneho vzdelávania vyzvali k očkovaniu.

Jana Lednická zo Združenia zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poznamenala, že druhá vlna spôsobila preskupenie dôvodov príchodu detí do ich zariadení.

Online svet má blízko k závislostiam

Ako vysvetlila, kým v minulosti išlo vo všeobecnosti o výchovno-vzdelávacie ťažkosti, tak od začiatku tohto školského roka evidovali emocionálne ťažkosti. Zaznamenali tiež príchody detí s úzkosťami, depresiami či príznakmi depresie aj detí so sebapoškodzovacími prejavmi či suicidálnymi myšlienkami.

„Online svet má veľmi blízko k závislostiam. Máme mnoho klientov, ktorých rodičia nás začali oslovovať práve s ťažkosťami, lebo sa potrebovali poradiť, že ich dieťa je na počítači osem, desať hodín denne,“ povedala.

Najdlhšie zatvorené školy

Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska poukázal, že Slovensko bolo jednou z krajín, v ktorej boli školy najdlhšie zatvorené. To, že boli školy zatvorené tak dlho, považuje za obrovské zlyhanie. Vyzdvihol však tlak organizácií z oblasti školstva aj aktivity ministerstva školstva, aby sa táto situácia neopakovala.

„Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú v mnohých regiónoch odstrihnutí od ‚bežnej reality‘ a tam to dištančné vzdelávanie je náročné,“ vysvetlila Zuzana Tomšíková zo Združenia odborných učilíšť Slovenska.

Vyskúšali aj dištančné vyučovanie

Podotkla, že aj keď spolu so špeciálnymi školami mohli s určitým obmedzením fungovať v prezenčnom režime, vyskúšali si aj dištančné vyučovanie. Podľa nej by malo byť primárnym cieľom všetkých vytvoriť bezpečné školské prostredie v záujme zachovania duševného zdravia a prezenčného vyučovania.

Za potrebu zaistiť psychickú pohodu všetkých aktérov v školách sa postavili aj predstavitelia Nadácie pre deti Slovenska, Asociácie súkromných poradenských zariadení, Asociácie školských psychológov, internetovej poradne IPčko, Projektu Rodič ľavou zadnou, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, Združenia odborných učilíšť Slovenska, špeciálnych škôl, a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní a Združenia zamestnancov CPPPaP.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?