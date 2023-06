Školy budú dočasne zatvorené a prejdú na dištančné vzdelávanie, jesenné prázdniny sa presunú

Školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra. Informoval o tom po rokovaní krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Prechod na dištančnú výučbu neplatí pre detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.

„Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučber,“ napísal to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti.

Tiež uviedol, že od pondelka 26. októbra prejdú všetky vysoké školy na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

Potvrdil tiež presun jesenných prázdnin, a to z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 2. novembra a pribudnutie dvoch dní prázdnin v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra, keďže opäť pôjde o obdobie plošného testovania.

Stredné školy prešli od 12. októbra až do odvolania na dištančné vzdelávanie.

