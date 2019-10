Skokanom roka je Finportal

BRATISLAVA 12. októbra 2018 (WBN/PR) – Nárast 21 % oproti vlaňajšiemu roku s rekordným obratom vo výške 13,2 mil. eur sú výsledky spoločnosti Finportal za tri kvartály roku 2018. Rast vo všetkých produktových segmentoch a stabilita vo vyrovnanom rozdelení produkcie aj tam, kde iné spoločnosti na finančnom trhu klesali.



Finportal bol najúspešnejší v predaji hypotekárnych úverov. Sprostredkoval hypotéky v objeme 452,7 milióna eur, teda o 22 % viac ako za prvých deväť mesiacov vlaňajšieho roka, a to aj napriek novým legislatívnym obmedzeniam. Po júlovom zrušení poskytovania 100 % hypoték bankovými domami sa zvýšil záujem klientov o investičné produkty. Finportal od začiatku eviduje 35 % nárast, čo predstavuje hodnotu 2,5 milióna eur. V oblasti životného poistenia dosiahol 12 % nárast, keď uzavrel zmluvy s objemom 2,3 milióna eur. Darilo sa aj neživotnému poisteniu s 21 % nárastom, čo predstavuje objem 2,8 milióna eur.

Najväčší brokerpool na Slovensku



Finportal spolupracuje s viac ako 1 250 profesionálmi v 250 firmách v oblasti finančného sprostredkovania. „Naši obchodní partneri uzavreli vyše 385-tisíc zmlúv. Chcel by som sa im poďakovať za ich skvelú prácu, dynamické nasadenie a celkovú profesionalitu vo finančnom poradenstve,“ netají vďačnosť predseda predstavenstva spoločnosti Finportal Rudolf Adam. Vynikajúcu kondíciu a vysoký štandard služieb spoločnosti Finportal potvrdzujú ocenenia od významných finančných inštitúcií na Slovensku, kde sa spoločnosť umiestňuje na popredných priečkach.

Fintech líder – investície do technológií



Spoločnosť masívne investuje do vývoja technologických noviniek, aby mohla svojim obchodným partnerom poskytnúť moderné a komplexné zázemie v oblasti rýchleho spracovania obchodu, IT a právnych služieb. „Našou prioritou je odbremeniť obchodníkov a obchodné skupiny od backoffice, aby sa mohli sústrediť na to najdôležitejšie, a to je obchod spolu s kvalitným servisom pre klientov,“ vysvetľuje riaditeľ obchodu a služieb partnerom Finportalu Peter Farkaš.

Prepracovaný systém vzdelávania



Obchodní partneri vyhľadávajú Finportal pre silné administratívne zázemie, moderné technológie, ale aj prepracovaný systém vzdelávania. „Už tento rok spustíme nový koncept vzdelávania prostredníctvom webinárov,“ avizuje Peter Farkaš. Spoločnosť aktuálne organizuje veľkú sériu školení a seminárov zo všetkých sektorov finančného sprostredkovania, prostredníctvom ktorých sprostredkovatelia získajú najnovšie produktové informácie od bánk a poisťovní. „Len za mesiac september sme vyškolili viac ako 700 sprostredkovateľov,“ hovorí Peter Farkaš.

Odbornosť na prvom mieste



Finportal je odborným partnerom kľúčových konferencií. Trend sa na Business Breakfast pod jeho patronátom venoval budúcnosti finančného sprostredkovania na Slovensku. Odborný vstup na tému Investovanie do dlhopisov odznel od zástupcu našej spoločnosti aj na Medzinárodnej investičnej konferencii Kapitálový trh 2018. Spoločnosť aktívne chráni práva sprostredkovateľov pri legislatívnych zmenách. Spolu s ostatnými členmi v Asociácii obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) aktívne pripomienkovala návrh koncepcie rozvoja kapitálového trhu a koordinovala spoločný postup proti pripravovanej regulácii provízií z dielne Ministerstva financií SR.

Komplexný a kvalitný servis



Finportal získava čoraz viac skúsených poradcov. V náborovej kampani „Zbav sa šéfa“ komunikuje základné výhody spolupráce: vlastná identita, nezávislosť, sloboda rozhodovania, vzdelávanie a transparentný provízny systém. „Historicky máme najviac novovzniknutých samostatných firiem vo finančnom sprostredkovaní, pretože založenie vlastnej firmy nikdy nebolo jednoduchšie,“ hovorí Peter Farkaš. „U nás nájdu obchodní partneri všetko pod jednou strechou: IT, administratívu, právne služby, vzdelávanie, finančné kalkulačky aj platformu na investičné zlato,“ uzatvára Peter Farkaš.

Filantropia a spoločenská zodpovednosť



Finportal je dlhoročným partnerom Nadácie Detského kardiocentra, ktorá podporuje zlepšenie komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami. Do Nadačného fondu Finportal prispievajú sprostredkovatelia pravidelnými zrážkami z vyplatených provízií, ale aj jednorazovými vkladmi. Vďaka tejto iniciatíve spoločnosť financuje v rámci projektu „Žijeme naplno“ det?om špeciálneho pedagóga poc?as školského roka.

