ŠKODA Slovakia Motorsport: Martin Koči na Rally vo Valašskom Meziříčí ukázal, že patrí do špičky

Preteky vo Valašskom Meziříčí ovládol Ján Kopecký z továrenského tímu ŠKODA Motorsport,

Martin Koči bol celé preteky na špici až do 13. rýchlostnej skúšky, kde ho technický problém vyradil z boja o prvé miesto, nakoniec skončil štvrtý

Martin Koči zo ŠKODA Slovakia Motorsport v absolútnom hodnotení Majstrovstiev Slovenska v Rely 2018 skončil druhý

Slovenský rely tím ŠKODA Slovakia Motorsport, ktorý reprezentuje úspešná posádka Martin Koči – Radovan Mozner ml., skončil na víkendových pretekoch KOWAX Valašská rally ValMez 2019 v rámci seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2019 druhý v absolútnom poradí. Počas obidvoch súťažných dní dýchali na chrbát továrenskému jazdcovi Jánovi Kopeckému v absolútnom poradí a o prvenstvo v seriáli slovenských majstrovstiev o desatiny sekundy zápasili s Václavom Pechom. Kvôli technickým problémom, ktoré posádku Martin Koči – Radovan Mozner ml. potrápili pred záverom nedeľnej časti pretekov, im prvenstvo v seriáli Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2019 ušlo. Zároveň sa posunuli z druhého miesta v absolútnom poradí Valašškej rally na štvrté miesto.

"Martinovi a celému tímu gratulujem k skvelému umiestneniu, ktoré sa podarilo vybojovať aj napriek technickým problémom. Obzvlášť oceňujem odhodlanie a špičkové výkony, ktoré Martin spolu s tímom ukázal počas celého víkendu. Verím, že ŠKODA Slovakia Motorsport má aj tento rok všetky predpoklady na to, aby obhájila titul majstra Slovenska v rely," uviedol Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Martin Koči na Rally vo Valašskom Meziříčí ukázal, že patrí do špičky.

Posádka tímu ŠKODA Slovakia Motorsport v zložení Martin Koči – Radovan Mozner ml. na pretekoch so 14 rýchlostnými skúškami vyštartovala rázne, s ambíciami víťazného tímu. Foto: ŠKODA AUTO

Posádka tímu ŠKODA Slovakia Motorsport v zložení Martin Koči – Radovan Mozner ml. na pretekoch so 14 rýchlostnými skúškami vyštartovala rázne, s ambíciami víťazného tímu. Víťazstvo v rámci sobotňajšej súťaže seriálu MSR im ušlo o 2 sekundy za Václavom Pechom. Nedeľňajšie preteky odštartovala posádka s veľkým nasadením a tím sa držal vo vedení až do momentu, kedy sa pred poslednými dvoma rýchlostnými skúškami vyskytli technické problémy. "Do 13. rýchlostnej skúšky sme v súťaži Majstrovstiev Slovenska v Rely 2019 viedli. Žiaľ, v poslednom servise nestihli mechanici v časovom limite pripraviť auto, a tak sme na záver pretekov museli vyraziť aj s poruchou na náprave, čo nás stálo boj o prvé miesto, ale aj cenné body," zhodnotil jazdec slovenského tímu ŠKODA Slovakia Motorsport Martin Koči a dodal: "Mrzí ma, že šanca na vynikajúci výsledok sa pokazila nie našou vinou. Zároveň ma veľmi teší, že sme boli schopní jazdiť časy hneď za Majstrami sveta Jánom Kopeckým s Pavlom Dreslerom a zvládať súboje na desatiny sekundy s niekoľkonásobným Majstrom ČR Václavom Pechom. Mechanici počas celej súťaže odvádzali výbornú prácu, chyba sa môže stať každému."

Prvé miesto v úvodných pretekoch Majstrovstiev Slovenskej republiky v rally 2019 v absolútnom poradí tak obsadila posádka Václav Pech/Petr Uhl na automobile Ford Fiesta R5, na druhom mieste skončila posádka ŠKODA Slovakia Motorsport s Martinom Kočim a Radovanom Moznerom ml. na ŠKODA Fabia R5 a tretie miesto získal Grzerorz Grzyb a Jakub Wróbel tiež na ŠKODA Fabia R5. Posádka ŠKODA Slovakia Motorsport má v pláne tento rok ešte šesť podujatí, ktoré budú pokračovať začiatkom mája na Rallye Tatry, v júni na Agrotec Rally Hustopeče, v júli na Rally Prešov, koncom augusta na DeutschMann Rally Trebišov, v septembri na Rally Veľký Krtíš a zavŕšenie sezóny bude už tradične v polovici októbra na Rally Košice.

