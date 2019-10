Skialpinistka Jagerčíková senzačne vyhrala šprint v Madonne di Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO 3. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková si pripísala ďalší prenikavý úspech v tejto sezóne.

Historický moment

Po senzačnom striebre v šprinte na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom stredisku Villars-sur-Ollon v rovnakej disciplíne v stredu vyhrala preteky Svetového pohára v Taliansku. V Madonne di Campiglio bola v kvalifikácii štvrtá, v semifinále a vo finále nenašla premožiteľku.

Teším sa. Je to historický moment. Pekný šprint, išlo sa mi dobre. Bola to posledná šanca niečo veľké v tejto sezóne spraviť. Chcela som víťazstvo, trénovala som na to. Celý čas to bolo v pohode, na konci mi síce dochádzali sily, no mala som náskok a ustála som to," povedala Marianna Jagerčíková podľa webu Slovenskej skialpinistickej asociácie.

Šiarnik je spokojný

Na pódium sa spolu so Slovenkou dostali dve Švajčiarky - Marianne Fattonová a Arina Riatschová. Marianna Jagerčíková v celkovom hodnotení šprintu vo Svetovom pohári skončila štvrtá, zvíťazila spomenutá Fattonová.

Medzi mužmi si 24-ročný Jakub Šiarnik splnil prianie postupom do štvrťfinále a v konečnej klasifikácii obsadil 20. miesto. "Som spokojný. Vo štvrťfinále som vystupňoval výkon z kvalifikácie. Mal som silnú skupinu, držal som sa s nimi, no potom mi ušli. Na lyžiach mi to stúpalo, cítil som sa komfortne,“ povedal Šiarnik.

Svetový pohár v skialpinizme Madonna di Campiglio (Tal.) - streda: ŠPRINT Muži: 1. Oriol Cardona-Coll (Šp.), 2. Robert Antonioli (Tal.), 3. Iwan Arnold (Švaj.), ... 20. Jakub Šiarnik (SR) Ženy: 1. Marianna Jagerčíková (SR), 2. Marianne Fattonová, 3. Arina Riatschová (obe Švaj.)





