Skelet na Rázsochách by sa podľa Zelníka nemal búrať a Krajčí kritizoval ozdravný plán nemocníc

Štefan Zelník nie je presvedčený, že skelet nemocnice na bratislavských Rázsochách by sa mal búrať.

Skelet je relatívne zdravý

„Je škoda búrať Rázsochy,“ povedal v sobotnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a člen Slovenskej národnej strany Štefan Zelník. Keď podľa predsedu výboru skelet nemocnice so stavbármi navštívil, tí tvrdili, že mnohé veci sú dimenzované tak, že stále vyhovujú.

„Mala to byť obrovská nemocnica, ktorá by poskytovala aj teoretickú, praktickú prípravu pre medikov,“ povedal Zelník. Člen zdravotníckeho výboru a poslanec za hnutie OĽaNO Marek Krajčí súhlasil, že skelet nemocnice je relatívne zdravý. „Samozrejme, že mnohé veci nie sú vyhovujúce, ja som v každom prípade za to, aby sa čo najskôr začalo stavať,“ povedal.

Diskutujúci sa neprikláňali k možnosti odkúpiť nemocnicu Penty na Boroch. Štefana Zelník však nebol proti vzniku nemocnice na Boroch, ktorú aktuálne stavia táto skupina.

Cenotvorba v zdravotníctve

„Bratislava sa rozrastá a bude potrebovať moderné nemocnice,“ tvrdil Zelník. Podľa Krajčího sa štát bojí, že keď postaví svoju nemocnicu, kvôli tej na Boroch nenájde dostatok zamestnancov.

„Problém je, že neexistuje cenotvorba v zdravotníctve,“ povedal predseda zdravotníckeho výboru NR SR na adresu zadlžovania nemocníc. Ako vysvetlil, v zdravotníctve funguje úhradový systém.





„Ja vám zaplatím za to, lebo si myslím, že to stojí 600 eur, hoci to stojí 800 eur,“ priblížil tento problém. Zbytočne sa podľa Zelníka hneváme na koncové nemocnice, ktoré robia tie najkomplikovanejšie výkony, diagnostiku, ale aj operatívu a liečbu. „A táto liečba a operatíva nie je zohľadnená v tom, čo im poisťovne zaplatia,“ povedal.

Ozdravné plány nefungujú

Krajčí upozornil na to, že nefungujú ozdravné plány nemocníc, podľa aktuálnej správy sa slovenské zdravotníctvo rekordne zadlžuje a celkový objem záväzkov na úrovni istín je k decembru minulého roka 1,51 miliardy eur, čo je medziročne o 3,5 percenta viac. Informoval tiež, že nemocnice zapojené do oddlžovania sa dostatočne nekontrolujú.





Marek Krajčí sa pri téme premeny nemocníc – stratifikácie – vyjadril aj k jej finančným nárokom. „Zatiaľ chýba to, čo nás reforma na začiatku bude stáť,“ pripomenul. Nevylúčil, že môže byť efektívna, mala by sa podľa neho prejaviť vo zvýšenej kvalite zdravotnej starostlivosti.





„Ak niekto hovorí, že my by sme ešte ušetrili (pozn. red.: pri stratifikácii), nie je to pravda,“ povedal Zelník. Ako upozornil, objavujú sa novšie lieky, ktoré sú drahé, ale aj novšia technika. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pozvanie do relácie Sobotné dialógy neprijala.

