ŠK Slovan Bratislava vyzve APOEL, ak postúpi do 2. predkola Ligy majstrov

NYON 19. júna (WebNoviny.sk) - Súperom slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu do 2. predkola Ligy majstrov 2019/2020 bude víťaz cyperskej najvyššej súťaže APOEL Nikózia. Rozhodol o tom stredajší poludňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

V prvom predkole proti FK Sutjeska Nikšič

"Belasí" narazili na APOEL aj v sezóne 2011/12 v rámci tretieho predkola LM. Vtedy začali sľubnou remízou 0:0 na trávniku súpera, ale v domácej odvete prehrali 0:2 po góloch Aíltona a Manducu.

Bratislavčania nastúpia v úvodnom predkole proti čiernohorskému tímu FK Sutjeska Nikšič, ktorý privítajú 9. alebo 10. júla v slovenskej metropole a odvetu odohrajú o týždeň neskôr (16. alebo 17. júla) na súperovej pôde. Ak neuspejú v prvom predkole LM, budú pokračovať v druhom predkole Európskej ligy.

Slovan v predkole LM po piatich rokoch

V rámci majstrovskej vetvy by na "belasých" čakal zdolaný z dvojice The New Saints (Wal.)/víťaz kvalifikačného kola LM. Proti waleskému mužstvu Bratislavčania nastúpili v sezóne 2014/15, keď ho v 2. predkole LM pokorili doma 1:0 a 2:0.

V edícii 2014/2015 prenikli až do play-off Ligy majstrov, kde stroskotali na bieloruskom klube BATE Borisov po domácej remíze 1:1 a prehre 0:3 vonku.

V predchádzajúcich štyroch sezónach figuroval Slovan v predkolách Európskej ligy, ale neprebojoval sa do skupinovej fázy tejto súťaže.





