ŠK Slovan Bratislava by mal byť výkladnou skriňou. Takéto vypadnutie je „prúser“, hovorí Jančula

"Je to prúser, pretože Slovan kvalitatívne aj papierovo určite mal na to, aby postúpil. Chalani to však nezvládli herne ani psychicky. Opäť dostali gól v nadstavenom čase. Keď chce hrať mužstvo v pohárovej Európe, tak sa to môže stať raz, ale nie, aby to bolo pravidlom ako v týchto zápasoch. Určite príde nejaké zemetrasenie. Futbal sa nehrá len nohami, ale aj hlavou a tento neúspech niečo na hráčoch isto zanechá," skonštatoval Jančula pre agentúru SITA, ktorý si okrem Slovana obliekal aj dresy Dunajskej Stredy, Viktorie Žižkov či rakúskeho Salzburgu.