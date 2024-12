Situácia vo VšZP je podľa Fica veľmi vážna, už v lete nemusí mať zdroje na mzdy pre zdravotníkov

Ide o súkromnú nemocnicu Bory v Bratislave a súkromnú nemocnicu v Košiciach- Šaci. Jediným riešením podľa Fica je to, že vláda do štátnej zdravotnej poisťovne „naleje“ ďalšie finančné prostriedky. „Nejde to však stále dookola, aby sme liali, liali a liali, niekde sú asi diery v tom hrnci,“ povedal.