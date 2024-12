Situácia v oceliarskom priemysle je ťažká, U. S. Steel zvyšuje ceny pre odberateľov

6.12.2019 (Webnoviny.sk) - Košický U.S. Steel plánuje zvyšovať ceny pre svojich odberateľov. Podľa podniku je to reakcia na aktuálny vývoj na trhu s oceľou. Portál argusmedia.com tvrdí, že košická oceliareň informovala kupujúcich o zámere zvýšiť ceny svojej produkcie v prvom polroku 2020 o 60 až 70 eur za tonu s úvodným zvýšením o 25 eur za tonu.

Podľa septembrovej správy o výsledku hospodárenia koncernu U.S. Steel pre americkú komisiu pre cenné papiere pritom priemerné realizačné ceny jeho európskej pobočky dosiahli v treťom kvartáli tohto roku 590 eur za tonu.

Vysoké ceny nerastných surovín

„Rozhodli sme sa zvýšiť ceny a dôvodom je súčasná ťažká situácia v oceliarskom priemysle,“ potvrdil pre agentúru SITA zámer zvyšovať ceny produkcie hovorca košického U.S. Steelu Ján Bača. Konkrétne sumy však nekomentoval.

Ako dodal, všetci výrobcovia ocele v Európskej únii sú v rovnako zložitej situácii pre vysoké ceny nerastných surovín, vysokým nákladom na energie a CO2.

„Ceny našich produktov musia zohľadňovať nárast týchto nákladov. Zároveň musíme dávať pozor na to, aby sme zostali flexibilní a schopní reagovať v prípade pozitívneho vývoja na trhu,“ doplnil Bača.

Hutnícky koncern pritom v predchádzajúcich mesiacoch urobil v reakcii na nepriaznivú situáciu na európskom trhu s oceľou viacero opatrení. Od mája tohto roku bol v košickom podniku na niekoľko mesiacov zavedený štvordňový pracovný týždeň. Samotný U.S. Steel v auguste navrhoval so štvordňovým pracovným týždňom pokračovať, odborári s tým však nesúhlasili.

Skrátený pracovný čas

Neskôr sa s vedením spoločnosti dohodli na skrátenom pracovnom čase na mesiace december a január. Okrem toho sa hutnícka fabrika rozhodla v júni odstaviť vysokú pec číslo 2.

Ďalším krokom v reakcii na nezlepšujúcu sa situáciu na trhu s oceľou v Európe bolo júlové oznámenie vedenia U.S. Steelu, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí.

Americký koncern U.S. Steel pritom v septembri tohto roka vo svojej správe pre americkú komisiu pre cenné papiere konštatoval, že vývoj predajných cien ocele a vstupných nákladov v Európe naďalej tlačí na znižovanie marží a výrobu ocele navyše obmedzuje vysoký objem dovozov.

Spoločnosť preto očakáva v tomto roku výrazný pokles celkových dodávok a preto ani nemožno v tomto roku očakávať opätovné spustenie odstavenej vysokej pece. Koncern zároveň potvrdil, že bude pokračovať v ohlásenom znižovaní počtu zamestnancov.

