Situácia v nemocniciach Prešovského kraja je kritická, personál je vyčerpaný a nezaplatený

Situácia vo všetkých desiatich nemocniciach na území Prešovského samosprávneho kraja je kritická.

Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní vedenia nemocníc na pôde Prešovského samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) jeho predseda Milan Majerský.

Kraj má obsadených viac ako 93 percent všetkých COVID lôžok. Riaditelia nemocníc apelujú na vládu aj príslušné ministerstvá, aby kritickú situáciu riešili.

„Personál je vyčerpaný, demotivovaný a môžem povedať, že aj nezaplatený. Je tu veľký problém, že nemocnice nemajú lôžka pre pacientov s COVID-19. Ale komunikujeme a hľadáme riešenia, ktoré sú však zatiaľ v nedohľadne,“ uviedol v tejto súvislosti Majerský.

Ministerstvá požiadali o kapacity

Ako dodal, na ministerstvo zdravotníctva sa obrátili s výzvou, aby pomohlo v spolupráci s ministerstvom obrany aj s kapacitami armádneho zdravotníckeho personálu a tiež, aby lekárom pracujúcim s covidovými pacientmi priznali špeciálny príplatok.

„Z popradskej nemocnice odišlo 50 lekárov, ale toto čaká aj ostatné nemocnice, lebo tí lekári si nemajú kedy oddýchnuť a nabrať pozitívny prístup k práci,“ upozornil predseda PSK.





Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková, na vyčlenenie armádneho zdravotníckeho personálu je potrebná požiadavka z ministerstva zdravotnícka so špecifikovaním počtu a obsadenia potrebného personálu.

„Ak takáto požiadavka príde, budeme sa ňou určite zaoberať, a ak to kapacity dovolia, budeme sa jej snažiť vyhovieť,“ uviedla Kovaľ Kakaščíková.

Nemocniciam chýbajú peniaze

Ako doplnil riaditeľ bardejovskej nemocnice a predseda Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko, nemocnice žiadajú od ministerstva financií uvoľnenie zadržiavaných finančných prostriedkov, keďže od júna nemajú uhrádzanú starostlivosť súvisiacu s ochorením COVID-19.





Žiadajú ale aj uvoľnenie prostriedkov potrebných napríklad na realizáciu rýchlych PCR vyšetrení na technológii, ktorú majú v nemocnici k dispozícii, no ostáva nevyužitá. „To sú veci, ktoré nemáme v rukách. Stále počúvame, že rieši sa, rokuje sa, ale reálne výsledky vidíme veľmi malé,“ skonštatoval Petko.





Ako uviedlo ministerstvo zdravotníctva, všetky zdravotnícke zariadenia v Prešovskom kraji sa nachádzajú v najvyššej tretej fáze reprofilizácie lôžkového fondu. Najkritickejšia situácia je s lôžkami pre pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, kde je 96-percentná obsadenosť postelí.

Zapojili aj špecializované ústavy

V nemocniciach Prešovského kraja je aktuálne obsadených 473 z 508 lôžok s napojením na kyslík (93 percentná obsadenosť), 41 zo 43 lôžok s napojením na high-flow (95 percent) a 51 z 53 lôžok s napojením na umelú pľúcnu ventiláciu (96 percent).





„V uplynulom týždni si vyžiadalo prevoz do iných nemocníc 165 pacientov, z nich 35 si vyžadovalo podporu umelej pľúcnej ventilácie,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s PSK od pondelka 15. novembra v súvislosti s vážnosťou situácie zapájajú aj špecializované ústavy do pomoci v súvislosti s poskytnutím lôžok, kde si pacientov stav vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie.





„Všetky zdravotnícke zariadenia v regióne sme požiadali, aby maximalizovali svoje kapacity pre pacientov s ochorením COVID- 19 nad kapacity uvedené v III. fáze reprofilizácie. Pripravujeme zapojenie aj mimorezortných zdravotníckych zariadení,“ povedal Lengvarský.

Zaočkovaním pomôžete všetkým

Štátny tajomník MZ SR Kamil Száz doplnil, že v kraji je pre vysoký počet pacientov s ochorením COVID-19 obmedzená tzv. biela starostlivosť.

„Zákroky, ktorých presun nespôsobí zhoršenie zdravotného stavu pacienta, sa z dôvodu naplnenosti kapacít termínujú na neskoršie dátumy. Ubezpečujeme však, že každý, kto potrebuje akútnu zdravotnú starostlivosť, ju aj dostane,“ zdôraznil.





Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s krajom a riaditeľmi nemocníc vyzvali ľudí, aby sa čo najskôr dali zaočkovať.





„Ako ukazujú aj čísla v nemocniciach, je to jediná cesta. Aj keď to nie je cesta pomoci o deň či týždeň, ale možno po Vianociach, je to cesta pomôcť zdravotníkom, sebe, ekonomike, školstvu,“ dodal riaditeľ nemocnice v Starej Ľubovni a podpredseda PSK Peter Bizovský.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.