Situácia v košickej nemocnici je vážna, na pľúcnu ventiláciu sa dostal už aj plne zaočkovaný pacient

Situácia v druhej najväčšej nemocnici na Slovensku, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice, je veľmi vážna. COVID lôžka sú obsadené takmer na 90 percent. Denne tu hospitalizujú od 20 do 40 nových pacientov. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

„Ďalšej reprofilizácii a reorganizácii pracovísk na Rastislavovej ulici sa nevyhneme. Kapacity COVID lôžok však nemôžeme navyšovať donekonečna, pokiaľ chceme naďalej zabezpečovať aj takzvanú bielu medicínu pre necovidových pacientov.

Momentálne máme hospitalizovaných 232 pacientov s ochorením COVID-19, voľných lôžok ostáva len pár. Výrazne sa však zhoršuje situácia s kritickými pacientmi, ktorých je štvrtina. Na umelej pľúcnej ventilácii je 13 ľudí, ďalších 26 potrebuje vysokoprietokový kyslík,“ uviedol generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Prevládajú nezaočkovaní pacienti

Pre vážne chorých pacientov majú voľných už len niekoľko high flow kyslíkových prístrojov. „Je to naozaj vážne – rozhodovať, kto sa dostane na prístroje. Sme opäť v situácii, že musíme zvažovať okolnosti a zdravotný stav pacienta,“ dodal Slávik.

Vekový priemer pacientov s ochorením COVID-19 je u žien 62 rokov, u mužov 58 rokov. „Čoraz viac však pribúdajú aj mladšie ročníky, zaznamenávame úmrtia pacientov a mimoriadne ťažké stavy u ľudí tesne nad 50 rokov veku,“ konštatuje výkonný riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.





Vo väčšine prípadov ide o nezaočkovaných pacientov. Pomer neočkovaných a očkovaných pacientov je k dnešnému dňu v UNLP 80 ku 20.

Pľúcnu ventiláciu potrebovala aj zaočkovaná osoba

„Po prvýkrát sme na umelej pľúcnej ventilácii zaznamenali plne zaočkovaného pacienta, absolvoval očkovanie dvomi dávkami vakcíny AstraZeneca. Ostatní pacienti, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii v UNLP, nie sú očkovaní,“ upresnil Beňa.





Situáciu zhoršuje aj stúpajúci počet zdravotníkov v karanténnej práceneschopnosti. „Tieto počty rastú zo dňa na deň, od septembra máme už takmer 90 zamestnancov v karanténe. Len za uplynulé dva novembrové týždne stúpol tento počet o viac než 50 zdravotníkov. Ešte z druhej vlny pandémie máme stále práceneschopných viac než 20 zamestnancov, ktorí majú post covidové následky a preto si ich zdravotný stav vyžaduje ďalšiu liečbu. Nie je jednoduché organizačne zabezpečiť prácu či už covidových alebo necovidových pracovísk. Personál všade chýba aj bez covidu,“ dodal Slávik.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.