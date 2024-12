Situácia s koronavírusom sa v Česku zhoršuje, Blatný navrhuje najprísnejšie opatrenia

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Český minister zdravotníctva Jan Blatný navrhuje, aby krajina prešla do najvyššieho stupňa protiepidemických opatrení už 25. decembra. Po pondelkovej schôdzi vlády uviedol, že navrhol, aby definitívne rozhodnutie v tejto veci padlo v stredu.

Informuje o tom portál TN.cz.

Žiadne výnimky v piatom stupni

Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, zostáva na hodnote 76, ktorá zodpovedá piatemu stupňu systému PES. Česko pritom len v piatok oficiálne prešlo z tretieho do štvrtého stupňa.

Museli sa tak opäť zavrieť napríklad reštaurácie, kaviarne alebo hotely. V piatom stupni podľa ministra nebudú platiť žiadne výnimky, zaviedol by sa prísnejší zákaz vychádzania, zatvorili by sa obchody, služby aj školy.

Premiér Andrej Babiš zase počas tlačovej konferencie oznámil, že v sobotu večer by mali do Českej republiky prísť prvé dodávky vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech. Bude to 9 750 dávok a očkovanie by sa mohlo začať už v nedeľu.

Rozhodovanie o predĺžení núdzového stavu

Česko v utorok čaká ešte jedno dôležité hlasovanie, Poslanecká snemovňa bude rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. Ten v súčasnosti platí do 23. decembra a vláda chce jeho predĺženie do 22. januára.

V Česku sa dosiaľ nakazilo koronavírusom viac ako 627-tisíc ľudí, pričom v nedeľu laboratóriá odhalili 3 364 prípadov. V súčasnosti tam evidujú 82 426 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 4 398 pacientov a 588 z nich je vo vážnom stave. Viac ako 534-tisíc osôb sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo a viac ako 10-tisíc v jej dôsledku zomrelo.

