Šipoš nevylučuje, že sa zavedie lockdown pre neočkovaných. Hlas-SD to však nepovažuje za dobré riešenie

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Nedôveru ľudí v prijímané opatrenia a vládu prehlbujú nedostatočné informácie v súvislosti s ochorením COVID-19. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš.

Nedôveru ľudí prehlbuje tajnostkárstvo

Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR (NR SR) na dôveru ľudí nevplýva dobre napríklad fakt, že zdravotnícke inštitúcie v štatistikách neuvádzajú, koľko percent obetí ochorenia COVID-19 bolo očkovaných alebo neočkovaných, či koľko percent ľudí napojených na umelú pľúcnu ventiláciu absolvovalo alebo neabsolvovalo vakcináciu.

„Mám taký pocit, že práve toto tajnostkárstvo ešte prehlbuje tú nedôveru ľudí vo vládu a prijímané opatrenia, pretože vláda už má nedôveru vyššiu ako 80 percent a možno aj toto je príčina toho, že tí ľudia už tým opatreniam nedôverujú,“ povedal Tomáš.

Podľa Šipoša údaje hovoria jasne

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO v NR SR Michal Šipoš uviedol, že zo všetkých zverejnených údajov jasne vyplýva, že ľudia neočkovaní proti ochoreniu COVID-19 sú oveľa viac ohrození, častejšie končia v nemocniciach a častejšie zomierajú.

Napriek aktuálne vysokému počtu nových prípadov, hospitalizovaných a úmrtí si však myslí, že očkovanie aj pre rizikové skupiny obyvateľov, napríklad nad 65 rokov, by malo ostať dobrovoľné.

Nezaočkovaným hrozí lockdown

Michal Šipoš tiež nevylučuje, že sa na Slovensku zavedie lockdown pre ľudí neočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Podotkol, že najlepšou cestou na zvládnutie pandemickej situácie je zvýšenie miery zaočkovanosti obyvateľstva. Zároveň upozornil, že ak by sa situácia nezlepšovala, v hre bude aj zavádzanie obmedzení pre neočkovaných, aké aktuálne zavádza napríklad Rakúska republika.

„Pevne verím, že ľudia na Slovensku sú zodpovední a uvedomujú si, keď vidia tie čísla, že naša jediná cesta je, aby sme sa nestretávali tak intenzívne, aby sa ten vírus neprenášal. Tá cesta, ako sa z toho dostať, je očkovanie. Ak to nepochopíme a nedáme si povedať, tak budeme musieť pristúpiť k tomu, že nezaočkovaní pôjdu do práce, do potravín a domov,“ povedal Šipoš.

Neočkovaní s PCR testom sú menšou hrozbou

Erik Tomáš zas uviedol, že takéto riešenie nepovažuje za dobré a strana Hlas-SD by lockdown pre neočkovaných nepodporila. Podľa nezaradeného poslanca NR SR je neočkovaný človek s negatívnym PCR testom menšou hrozbou pre svoje okolie, ako očkovaný človek, ktorý môže aj napriek vakcinácii šíriť ochorenie.

