Šimkovičovej ministerstvo chce nahradiť RTVS Slovenskou televíziou a rozhlasom, opozícia návrh zákona tvrdo kritizuje (video)

12.3.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS).

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu

Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.

Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament. Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.

Financovanie zo štátneho rozpočtu

Nová zákonná úprava rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu.

Zavádza opätovne inštitút zmluvy so štátom, v rámci ktorej Slovenská republika zaviaže Slovenskú televíziu a rozhlas poskytnuté verejné financie použiť výhradne na programy vo verejnom záujme, alebo na zlepšenie technickej infraštruktúry verejnoprávnej inštitúcie.

„Zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností získaných z doterajšej viac ako trinásťročnej aplikácie zákona. o Rozhlase a televízii Slovenska a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu.

Nedostatočná objektívnosť vysielania

Rezort kultúry, ktorému šéfuje nominantka SNS Martina Šimkovičová, tvrdí, že zákonom reaguje na podnety laickej aj odbornej verejnosti, ktoré namietajú nedostatočnú objektívnosť vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky. Pôvodné spojenie STV a SRO do RTVS od roku 2011 neprinieslo podľa ministerstva očakávaný efekt.

„Atribúty verejnoprávnosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti, transparentnosti deklarované v dôvodovej správe k návrhu zákona o zlúčení STV a SRO, ako aj lepšia efektivita využívania zverených verejných financií, sa vo väčšine deklarovaných zámerov nenaplnili,“ uvádza sa v materiáli.

Cieľom aktuálneho návrhu má byť posilniť verejnoprávny charakter tejto inštitúcie, zabezpečiť dodržiavanie plurality, princípov demokracie a slobodnej tvorby.

Tvrdá kritika opozície

Opozícia návrh tvrdo kritizuje. Hovorí o „totalitnom šialenstve“, cenzúre a snahe politicky ovládnuť verejnoprávne médiá.

Najobjektívnejšie spravodajstvo má podľa prieskumov verejnej mienky práve RTVS. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) upozorňuje na to, že jediným cieľom navrhovanej zmeny je dosadiť si do vedenia verejnoprávneho rozhlasu a televízie „svojich ľudí“.

„Ide o zjavné ovládnutie verejnoprávneho média vládou a o jeho spolitizovanie,“ uviedol poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef Hajko. Podľa strany Demokrati ide tento návrh proti všetkým pravidlám a odporúčaniam Európskej únie aj medzinárodných novinárskych organizácií a obávajú sankcií zo strany Európskej únie.

Vláda chce podľa strany ovládnuť nielen vedenie, ale aj kontrolný orgán verejnoprávneho média. Na rozdiel od väčšiny európskych krajín v ňom nebudú sedieť zástupcovia verejnosti a nezávislí odborníci, ale výlučne politickí nominanti.

Po vzore Putina a Orbána

Vrcholom propagandy bude podľa Kristiána Čekovského zo strany Demokrati vznik programovej rady, ktorých si najprv navolia poslanci v parlamente.

„Tento orgán bude fungovať ako cenzorský úrad. Jeho úlohou bude posudzovať a kontrolovať vysielanie. Ak sa jej členom niečo nebude páčiť, riaditeľ bude musieť vykonať nápravu. Ak tak neurobí, rada ho odvolá,“ povedal Čekovský a dodal, že pomyselnou čerešničkou je skrátené pripomienkové konanie bez riadneho dôvodu.

Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling povedal, že vláda chce nezávislé spravodajstvo zmeniť na také, ktoré bude lahodiť Robertovi Ficovi, Andrejovi Dankovi a Petrovi Pellegrinimu.

„Po vzore Putina a Orbána nás tento návrh opäť raz bližšie približuje k Rusku a Maďarsku,“ uviedol. Dodal, že aj pre tento návrh organizuje SaS spolu s Progresívnym Slovenskom ďalší protest, ktorý sa uskutoční tento piatok na Námestí slobody v Bratislave.

