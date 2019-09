Šikovné triky, ktoré zjednodušia upratovanie

Tých, ktorí zbožňujú upratovanie, je asi veľmi málo. Preto sa mnohí z nás snažia nájsť triky, ako si túto činnosť uľahčiť.

Bez ohľadu na to, či si upratujete sami alebo to robí niekto za vás, každý z nás by túto činnosť chcel zjednodušiť ako sa len dá.

Vyskúšajte nasledujúce rady. Mali by vám totiž túto nepríjemnú činnosť, akou je upratovanie, nadmieru zjednodušiť.

Ako rýchlo vyčistiť mikrovlnku?

Skvelý trik, ako si uľahčiť čistenie mikrovlnej rúry. Jeden citrón rozrežte na polovice a dajte do sklenenej misky s vodou. Mikrovlnku zapnite a vodu nechajte zovrieť a aspoň jednu minútu dvierka neotvárajte, nech para z citrónovej vody chvíľu pôsobí. Potom nečistoty veľmi ľahko zotriete.

Krieda na mastné fľaky na stene a oblečení

Trápia vás mastné odtlačky prstov na stene? Už nemusia. Zakryte škvrny s bielou kriedou, počkajte niekoľko minút a potom utrite kriedu preč vlhkou handričkou. To isté funguje aj na mastné fľaky na oblečení.

Ako zbaviť koberec chlpov a vlasov

Bývate so štvornohým priateľom a nemôžete sa zbaviť chlpov z koberca? Skúste to s gumovou stierkou alebo po koberci prejdite rukou v gumenej rukavici a pripravte sa na zdesenie, koľko chlpov a vlasov sa na ňu zachytí!

Noviny skvele vysušia topánky

Ak máte topánky presiaknuté od dažďa a potrebujete ich rýchlo osušiť, použite na to noviny, ktoré natlačte do vnútra. Novinový papier vlhkosť nasiakne do seba a tým sa vnútro topánok perfektne vysuší.

Ako zbaviť matrac zápachu?

Trávite tretinu života na matraci, ktorý nemožno prať? Alebo sa môže? Nalejte vodku do spreja, nastriekajte na matrac a nechajte na vzduchu vyschnúť. Alkohol zabíja baktérie spôsobujúce zápach a tým matrac dezinfikuje.

Ako vyčistiť sprchovaciu hlavicu

Sprchovaciu hlavicu skvelo zbavíte vodného kameňa tak, že na ňu navlečiete igelitové vrecko naplnené octom, uchyťte gumičkou a nechajte tak aspoň hodinu. Pri silnom znečistení môžete aj celú noc. Potom dajte vrecko dole a utrite handrou. Vaša hlavica bude ako nová.

Vlhčené utierky sú na nezaplatenie

Povrchy, na ktorých je vidieť šmuhy, ošetrujte materiálmi vyrobené na báze nanotechgnológií. Vytvoria totiž na predmetoch neviditeľnú mriežku, ktorá odpudí nečistoty, vodný kameň aj mastnotu a nebudete ich musieť tak často utierať. Na kľučky, vypínače, vodovodné batérie, ale aj iné plochy sú vhodné vlhčené utierky.

Nálepky na stenách

Najmä v domácnostiach s malými deťmi sa často mamičky trápia s nálepkami, ktoré sa nachádzajú všade. Strhnúť ich dolu znamená najčastejšie zaschnuté fľaky od lepidla, ktoré nie a nie zísť dolu. Skúste namiesto toho vyskúšať fén. Nahrejte nálepky prúdom teplého vzduchu, ktorý zmäkčí zaschnuté lepidlo a následne ju jemne stiahnite z povrchu.

Prach na policiach

Pomôcť si môžete starou ponožkou. Nasaďte si ju na ruku a takto dôkladne vyutierajte prach, podarí sa vám dostať aj na nedostupné miesta. Aby ste zabránili padaniu chuchvalcov prachu na zem, následne ponožku len prevráťte.

Škvrny od čaju či od kávy

Škvrny od čaju či od kávy na vašej obľúbenej šálke pravdepodobne neodstráni ani vaša umývačka riadu, hravo to však zvládnete s práškom na pečenie alebo so sóda bikarbónou.

Čím menej vecí tým, lepšie

Začnite sa postupne zbavovať vecí, ktoré dlhodobo nepoužívate a prevzdušnite tak skrine, police aj celý domov. Kroťte sa hlavne aj pri nákupoch a stokrát si premyslite, či danú vec naozaj potrebujete. Držte sa zásady, že ak si napríklad do šatníka kúpite jednu vec, jednej sa musíte hneď aj zbaviť. Získate tak kontrolu nad svojím domovom, sebou, menej času tak budete tráviť nekonečným upratovaním a oveľa viac budete mať na svoje záľuby.

