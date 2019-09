Sibyla je novým členom hnutia Progresívne Slovensko, vstup do politiky vníma ako morálnu povinnosť

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Pavel Sibyla sa stal novým členom hnutia Progresívne Slovensko (PS). Bývalého šéfa nadácie Zastavme korupciu ako nového člena liberálneho hnutia dnes na tlačovej besede predstavili predseda PS Ivan Štefunko a podpredseda Michal Truban.

Vstup do politiky vníma ako morálnu povinnosť

Dôvodom, prečo sa Sibyla rozhodol vstúpiť do politiky je to, že nie je spokojný s tým, ako je spravované Slovensko. „Politici sa tvária, že je všetko v poriadku. Nechcem sa tomu prizerať, chcem ich vymeniť,“ povedal. Okrem boja proti korupcii sa bude venovať aj sociálnym témam.



„Aj po desiatich rokoch vlády akože sociálnodemokratickej strany žije na Slovensku stále veľké množstvo ľudí, ktorí sa cítia byť na okraji spoločnosti. Dôvodom je, či už nízky príjem, zdravotné znevýhodnenie, alebo lokalita, v ktorej sa narodili. To sa musí zmeniť, inak budú naši občania ďalej hľadať lepší život v zahraničí,“ vysvetlil ďalej Sibyla.

Zároveň svoj vstup do politiky vníma ako morálnu povinnosť. „Naša generácia štyridsiatnikov mala to šťastie, že keď sa zmenil režim, vedeli sme sa rýchlo adaptovať, naučiť sa jazyky a teraz sme v princípe zabezpečení. Vnímam to tak, že máme povinnosť to spoločnosti vrátiť,“ dodal.

Dlhé roky pôsobil aj ako novinár

Pre vstup do Progresívneho Slovenska a nie inej strany alebo hnutia sa rozhodol preto, lebo ho s hnutím spájajú rovnaké hodnoty a takisto preto, že pozná ľudí, ktorí v PS pôsobia a verí im, aj ich motivácii urobiť Slovensko lepším miestom pre život.

Podľa Štefunka je veľkým problémom Slovenska korupcia, a preto je rád, že sa k nim Sibyla rozhodol pripojiť. „Na Slovensku potrebujeme do politiky zapojiť čo najviac čestných ľudí a spraviť z politiky miesto, kde sa rozoberajú riešenia a nie je to zápas populistov,“ dodal Truban.

Obaja pritom ocenili, že Sibyla má bohatú skúsenosť vo verejnej sfére. Sibyla dlhé roky pôsobil ako novinár, je nositeľom Novinárskej ceny, je bývalým riaditeľom odboru vnútornej politiky v kancelárii prezidenta Andreja Kisku a naposledy pôsobil ako šéf nadácie Zastavme korupciu.

