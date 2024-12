Shiffrinovej sa po vypadnutí každý pýta, či budú MS v zjazdovom lyžovaní druhý Peking

7.2.2023 (SITA.sk) - Hviezdna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová nedokončila úvodné preteky na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku, čo pripomenulo jej neúspešné účinkovanie na vlaňajších ZOH v Pekingu. Dvadsaťsedemročná víťazka 85 pretekov Svetového pohára si však nerobí ťažkú hlavu z toho, že v pondelok vypadla tesne pred cieľom slalomovej časti kombinácie a neobhájila titul v tejto disciplíne z MS 2021 v talianskej Cortine dAmpezzo.

Ďalších vypadnutí sa neobáva

"Každý sa ma bude pýtať, či je toto druhý Peking. Sama som nad tým ani neuvažovala. Pred šampionátom som však viackrát povedala, že sa neobávam ďalších vypadnutí. Čo ak nedokončím každé kolo ako vlani? Prežila som to a v tejto sezóne som mala niekoľko úžasných pretekov. Budem sa tešiť z výsledkov v tomto ročníku aj bez medaily z MS. Budem sa však naplno snažiť nejaké získať, lebo o to ide. Nebojím sa možných následkov, keď budem takto mentálne nastavená. Dnes som bola a to je dobré," uviedla rodáčka z Colorada, ktorá má na konte už šesť zlatých medailí zo svetových šampionátov.

Vypadnutie tesne pred cieľom

Fenomenálna americká lyžiarka bola po super-G v pondelkovej kombinácii v Méribeli šiesta s mankom 96 stotín sekundy na Talianku Federicu Brignoneovú a v slalomovom kole jej náskok postupne sťahovala, na predposlednom medzičase za ňou zaostával už len o 0,08 sekundy.

Priznala, že vypadnutie tesne pred cieľom ju mrzí, ale zároveň bola rada, že stiahla takmer celý náskok napokon víťaznej Talianky z prvej časti pretekov.

V slalome nie je priestor na chyby

"Nevedela som, či to dokážem. Som nadšená z toho, ako som išla. Samozrejme, som sklamaná, že som vypadla a nezískala medailu, ale som tiež spokojná so svojím výkonom. Chcel som riskovať a ísť od štartu až do cieľa naplno s tým, že to môže vyjsť. V slalome však nie je priestor na chyby," vysvetlila Shiffrinová, ktorá bude veľká favoritka na zlato v slalome aj obrovskom slalome.

"Páči sa mi moje lyžovanie a mám z neho dobre pocit bez ohľadu na disciplínu. Bohužiaľ, niekedy nevyjde a všetci sú sklamaní, to je negatívna stránka športu. Celkovo však prežívam úžasnú sezónu a nepotrebujem motiváciu naviac," dodala americká hviezda.

Mikaela Shiffrinová zvíťazila v 11 z doterajších 23 pretekov v tejto sezóne SP a s prehľadom vedie celkové poradie seriálu aj slalomu. Len jedno víťazstvo ju delí od vyrovnania historického rekordu oboch pohlaví v počte triumfov v SP, ktorý patrí Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi.

