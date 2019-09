Shiffrinová sa teší z víťazstva v Špindlerovom Mlyne i férovosti fanúšikov, pripije si zrejme Plzňou

ŠPINDLEROV MLYN 10. marca (WebNoviny.sk) - Keď sa Mikaela Shiffrinová prihnala s veľkým náskokom do cieľa 2. kola slalomu v Špindlerovom Mlyne a z tisícok hrdiel sa jej ušlo skandovanie "Petra, Petra, Petra!", lomcovali ňou poriadne emócie. Môže sa aj roztrhať a takých fanúšikov ako jej slovenská rivalka Petra Vlhová nebude mať.

Ibaže Shiffrinová nie je žiadne "béčko" ani mimo svahu s rovnakou ladnosťou ako míňa slalomové bránky, sa prihovára aj médiám či svojim súperkám po víťazných pretekoch.

Fanúšikov prišlo veľmi veľa a boli féroví

Pre RTVS a neskôr aj na tlačovej konferencii zdupľovala, ako si váži tie tisícky ľudí zo Slovenska, ktorí merali cestu do Krkonôš, aby povzbudili Vlhovú a utvorili skvelú atmosféru nielen pre ňu.

"Viem, že chcete vidieť Petru stále na prvom mieste, ale treba ju pochváliť za piatkové víťazstvo v obrovskom slalome a tiež za to ako v sobotu bojovala. Dve pódiové umiestnenia sú predsa úžasné. Gratulujem, ľudia, že ste prišli v takom počte," uviedla Shiffrinová po svojom 39. slalomovom víťazstve v kariére.

Osobitne vyzdvihla prajnú atmosféru pre všetky pretekárky, nielen pre tie domáce a Slovenku Vlhovú. "Chápem, že sem prišlo toľko Slovákov, veď to majú blízko. Boli však féroví a cítila som, že tak trochu podporujú aj mňa. Nie je to na pretekoch pravidlo. Niekedy príde len málo ľudí a inokedy zasa fandia len svojim pretekárkam. V ´Špindli´ to bolo z môjho pohľadu ideálne. Fanúšikov prišlo veľmi veľa a boli féroví. Keď som videla tie davy v cieľovom priestore, mala som skvelý pocit. Počasie nebolo najlepšie, ale ľudia povzbudzovali ako život. Vidno, že žijú športom."

Skóre bude môcť ešte vylepšiť

Shiffrinová oslávi najbližšiu stredu 24. narodeniny a už má na konte 58 triumfov v pretekoch Svetového pohára. V tejto sezóne jej k menu okrem dvoch titulov majsterky sveta pribudlo 15 víťazstiev vo SP, čo je nový historický rekord.

Bude ho môcť vylepšiť ešte počas finálového týždňa v Andorre (14.- 17.3.). Mala by sa tam predstaviť v super G, obrovskom slalome a slalome. Dovtedy zostane trénovať v Česku, kde si možno stihne pripiť na svoje narodeniny domácim pivom.

"Asi by som mala skúsiť Plzeň. Inak toho veľa nepotrebujem. Uvidím priateľa a rodičov. A čoskoro sa už vrátim domov do USA, kde sa stretnem so zvyškom rodiny," cituje skromnú lyžiarsku šampiónku portál idnes.cz.





