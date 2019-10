Severokórejský líder Kim Čong-un nečakane pricestoval do Pekingu na pozvanie Si Ťin-pchinga

PEKING 8. januára (WebNoviny.sk) - Severokórejský líder Kim Čong-un pricestoval v utorok nečakane do Pekingu. Návšteve predchádzalo pozvanie zo strany čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Ako informovali čínske štátne médiá, Kim ostane v Číne aj so svojou ženou Ri Sol-ču do 10. januára.

Špekulácie o jeho príchode vyvolal príchod vlakovej súpravy, akú používa severokórejský líder, ako aj vysoká policajná prítomnosť sprevádzajúca túto udalosť. Zo stanice v Pekingu následne odišla kolóna limuzín, ktorú sprevádzali policajti na motorkách. Návštevu potom otvorene oznámili obe strany.

Nasleduje po správach o stretnutí severokórejských a amerických predstaviteľov vo Vietname, kde údajne rokovali o možnej lokalite pre druhý summit medzi Kimom a prezidentom Donaldom Trumpom. Dvojica sa naposledy stretla v júni v Singapure.





