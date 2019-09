Severné Macedónsko premenuje názvy štátnych inštitúcií, hymna ostane nezmenená

SKOPJE 6. marca (WebNoviny.sk) - Vláda premenovaného štátu Severné Macedónsko oznámila, že prispôsobí názvy 136 štátnych inštitúcií tejto zmene počas nadchádzajúcich štyroch mesiacov.

Štátna hymna však ostane rovnaká, aj so všetkými odkazmi na Macedónsko, uviedol v stredu hovorca vlády Mile Bošnjakovski. Ako povedal pre tlačovú agentúru The Associated Press, hymna je súčasťou národného dedičstva a kultúry, a preto predstavuje výnimku z dohody.

Historickú dohodu o zmene názvu uzavrelo Macedónsko po dlhoročnom spore so susedným Gréckom minulý rok.

Hovorca povedal, že slovo "macedónsky" nahradí slovo "národný" v názvoch štátneho orchestra, televízie a tlačovej agentúry. Macedónske národné divadlo však nepremenujú, pretože ide o kultúrnu inštitúciu. Medzi premenovanými inštitúciami bude aj centrálna banka, z ktorej sa stane Národná banka Republiky Severné Macedónsko.





