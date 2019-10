Severná Kórea má novú zbraň, test sledoval aj vodca Kim Čong-un

SOUL 18. apríla (WebNoviny.sk) - Severná Kórea vo štvrtok oznámila, že otestovala nový typ taktickej riadenej zbrane.

Testovaniu sa prizeral líder Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un. Zbraň vystrelili v stredu z Akadémie obranných vied, informovala štátna tlačová agentúra KCNA.

Kim sa údajne vyjadril, že "vývoj zbrojeného systému slúži ako udalosť veľmi vážneho významu pri zvyšovaní bojovej sily ľudovej armády". Agentúre The Associated Press (AP) sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť tvrdenia KĽDR a zatiaľ nie je ani jasné, akú zbraň otestovala.

Stagnujúce rokovania o odzbrojení

Stredajší test sa však pravdepodobne netýkal zakázaných balistických rakiet stredného a dlhého doletu. Je to prvý takýto test po približne pol roku a podľa AP by mohol značiť nespokojnosť so stagnujúcimi rokovaniami so Spojenými štátmi o jadrovom odzbrojení.

Rokovania o odzbrojení sa dostali do mŕtveho bodu po neúspešnom februárovom summite Kima s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo vietnamskom Hanoji.

Niektorí predstavitelia v juhokórejskom Soule sa obávajú, že sa Severná Kórea obráti na konanie, ktoré sa môže zdať zvonka ako provokatívne, a tak bude nútiť Washington, aby upustil od svojho tvrdého postoja pri rokovaniach a vyhovel krajine s požiadavkou zrušiť voči nej medzinárodné sankcie.

Centrum pre výskum rakiet

Zatiaľ, čo diplomacia stagnuje, objavujú sa správy o novej činnosti v severokórejskom centre pre výskum rakiet a stredisku na odpaľovanie rakiet dlhého doletu, kde vraj Pchjongjang buduje rakety, ktoré by mohli dosiahnuť americkú pevninu.





Severokórejské médiá v stredu informovali, že Kim viedol letecké cvičenie bojových pilotov letectva a protilietadlovej jednotky poverenej na ochranu Pchjongjangu pred útokom.





Biely dom, ktorý uviedol, že si je situácie vedomý, aj kancelária juhokórejského prezidenta odmietli testovanie novej zbrane komentovať. Pentagon tiež uviedol, že o správe vie, ale tiež neposkytol žiadne informácie. Juhokórejské spojené vrchné veliteľstvo uviedlo, že test analyzuje, ale neuviedlo, o akú konkrétnu zbraň zrejme išlo.

