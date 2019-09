Sevastovová vyradila Američanku Stephensovú, tá neobháji titul na US Open

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) - Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová nasadená ako deväťnásta postúpila do semifinále ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. V utorňajšom štvrťfinále zdolala za 83 minút 6:2, 6:3 obhajkyňu titulu a nasadenú trojku Američanku Sloane Stephensovú.

Stretli sa aj vlani

Sevastovová si pripíše do rebríčka minimálne 780 bodov a získa nezdanenú prémiu vo výške 925-tisíc amerických dolárov. Stephensová vybojovala 430 bodov a odmenu 475-tisíc USD. Víťazku čaká v súboji o postup do finále lepšia z duelu medzi ďalšou Američankou Serenou Williamsovou a Češkou Karolínou Plíškovou.



Dvadsaťosemročná Sevastovová (18. v rebríčku WTA) a o tri roky mladšia Stephensová (3.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. V rovnakej fáze turnaja vo Flushing Meadows na seba narazili aj vlani. Do semifinále vtedy prenikla Američanka víťazstvom 6:3, 3:6, 7:6 (4), keď v treťom sete prehrávala už 1:3. Stretli sa aj na augustovom turnaji v kanadskom Montreale, vo štvrťfinále triumfovala Stephensová hladko 6:2, 6:2.

Semifinálová premiéra

Sevastovová sa premiérovo v kariére predstaví v semifinále grandslamového turnaja. Zároveň sa stala prvou Lotyškou medzi najlepšou štvoricou na US Open. V uplynulých dvoch rokoch sa s posledným grandslamom sezóny lúčila vo štvrťfinále. Pred dvoma rokmi nestačila na Dánku Caroline Wozniacku 0:6, 2:6. Vlani jej vystavila stopku Stephensová.



Finalistka tohtoročného Roland Garros Stephensová nedokázala nadviazať na svoj minuloročný triumf a s US Open sa tento rok lúči už vo štvrťfinále. V prebiehajúcej sezóne dokázala triumfovať na marcovom turnaji v americkom Miami a do finále sa dostala aj na podujatí v kanadskom Montreale.

Výsledok utorňajšieho stretnutia štvrťfinále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku): Dvojhra žien - štvrťfinále: Anastasija Sevastovová (Lot.-19) - Sloane Stephensová (USA-3) 6:2, 6:3 za 83 minút Zostávajúci utorňajší program štvrťfinále dvojhry žien: Serena Williamsová (USA-17) - Karolína Plíšková (ČR-8)





