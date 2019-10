Sestra popredného stúpenca brexitu Borisa Johnsona kandiduje v eurovoľbách za proeurópsku stranu

Británia sa pravdepodobne zúčastní na eurovoľbách naplánovaných na 23. mája, pretože ešte stále nevystúpila z Európskej únie, hoci občania v referende podporili brexit už takmer pred tromi rokmi. Vláda sa chce účasti krajiny na voľbách vyhnúť, avšak to by bolo možné len vtedy, ak by parlament ratifikoval dohodu o odchode z únie do 22. mája, čo sa považuje za nepravdepodobné