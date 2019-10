September bol teplotne aj zrážkovo normálny, najteplejšie bolo na začiatku mesiaca

5.10.2019 (Webnoviny.sk) - Tohtoročný september bol teplotne aj zrážkovo normálny na väčšine územia Slovenska.

Priemerná teplota dosiahla v nížinách väčšinou 15 až 17°C a v kotlinách a dolinách s nadmorskou výškou 600 až 800 m zväčša 11 až 13°C.

Najnižšia teplota v okrese Poprad

Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najteplejšie bolo hneď v úvode mesiaca, najchladnejšie v posledných dňoch druhej dekády. Absolútne najvyššiu teplotu namerali 1. septembra v Podhájskej, okres Nové Zámky. Teplomer tam ukazoval 34,5°C.

Absolútne najnižšia teplota zo staníc s nadmorskou výškou do 1 000 metrov bola nameraná 20. septembra vo Vernári v okrese Poprad. Namerali tam -3,5°C.

Najviac zrážok v Motyčkách

Na väčšine územia Slovenska bol september 2019 zrážkovo normálny. Za celý mesiac spadlo väčšinou 40 až 80 mm zrážok, ojedinele aj výrazne viacej alebo menej.

Motyčky pri Banskej Bystrici mali až 151 mm zrážok, no Gbelce v okrese Nové Zámky len 18 mm. Na juhozápade pršalo najviac v období od 6. do 9. septembra, odvtedy tu až do konca mesiaca takmer nikde nespadlo viac ako päť mm zrážok.









